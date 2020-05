'Jeg vil formentlig aldrig glemme, hvad der skete i dag,' skrev Kevin Vesey i fredags.

Han havde som reporter været ude for at dække en demonstration i byen Commack i New York, hvor mange var samlet mod nedlukningen af staten.

Hans optagelser fra den dag har siden bredt sig som en steppebrand i USA. Selv Trump har delt videoen, hvor journalisten dokumenterer sine oplevelser.

'Folk kan ikke få nok af det her. Gode mennesker!' skrev præsidenten.

Trump er tydeligvis begejstret for videoen, selvom oplevelsen ikke var behagelig for journalisten på stedet.

For Kevin Vesey var det dog langtfra en behagelig oplevelse. Han blev overfuset, udskammet og jagtet af demonstranterne på stedet.

»Du er folkets fjende,« råber en mand efter ham i videoen.

Kevin går videre og filmer til sin udsendelse, mens en anden kalder ham for en idiot.

»Du er klam. Du er virussen,« råber en kvinde med et skilt og en megafon kort efter.

Kevin Vesey har efterfølgende sat ord på oplevelserne, hvor han følte sig jagtet og overfuset. Foto: Twitter

Videoen er en blandt mange eksempler på, at amerikanerne er splittet. Landet er ramt af en politisk skyttegravskrig, og coronakrisen har gjort, at siderne er trukket endnu skarpere op.

»USA er lige nu et utroligt splittet land. Grøfterne bliver kun dybere,« siger Anders Agner Pedersen, der er USA-analytiker og chefredaktør på mediet Kongressen.

»Det sker ofte for tiden, at nogen højlydt skændes. Bølgerne går højt, og tonen er barsk.«

USA har altid været et land med skarpe kontraster, og politisk er de blå demokrater og de røde republikanere ofte så forskellige som nat og dag.

Mange af demonstranterne var ikke venligt indstillet over for journalisten, som var til stede for at rapportere om demonstrationen. Foto: Twitter

Under coronakrisen er uenighederne og splittelsen blevet mere udtalt og eksplosiv. Det så man, da tungt bevæbnede demonstranter stormede en regeringsbygning i Michigan i protest over nedlukningen af staten i begyndelsen af maj. Man ser det også på, hvor forskelligt amerikanerne opfatter truslen af corona-pandemien.

Nogle lytter til eksperterne, mens andre kalder det for en politisk sammensværgelse, der er skabt for at ødelægge Trumps genvalg til efteråret.

Samtidig håndterer regeringen og hver guvernør i USA sundhedskrisen forskelligt. Nogle stater er lukket ned, mens andre er mere eller mindre åbne.

Forestil dig et lignende splittet Danmark, hvor landsdelene er som to modpoler.

Et klart skel i USA går på, om man er for eller imod Trump Anders Agner Pedersen, USA-analytiker

I Jylland nægter de at holde afstand i supermarkedet. På Sjælland gør man det. I København er natklubberne lukkede, men i Kolding er de åbne trods advarsler.

I Vestdanmark stoler man ikke på Sundhedsstyrelsen og nyhederne i medierne. Det gør man i Østdanmark, hvor man lytter til eksperterne, men ryster på hovedet ad statsministeren.

Det er et Danmark, som er svært at se for sig. Som ren fiktion og dystopi.

I USA er det derimod en virkelighed, som dagligt skaber had, sammenstød og uro i landet. Det oplevede journalisten Kevin Vesey på egen krop ved demonstrationen i New York i weekenden.

Supporters of the US president hold a rally to call for the reopening of the California economy after the lockdown closure, implemented to stop the spread of the novel coronavirus (which causes Covid-19), in Woodland Hills, California, on May 16, 2020. (Photo by Mark RALSTON / AFP) Foto: MARK RALSTON

Den tydelige splittelse amerikanerne imellem er blevet så uoprettelig, at en klummeskribent mere eller mindre polemisk har foreslået, at man lige så vel kunne splitte landet op i to forskellige lande.

Ifølge Anders Agner Pedersen bliver den udvikling kun værre. Det hele begyndte for alvor for fire år siden, hvor Trump blev valgt som landets 45. præsident.

»Demokraterne og republikanerne har gennem mange år været politisk uenige, men Trump har forstærket den splittelse,« siger han.

»Han har på intet tidspunkt signaleret et ønske om at være hele USA's præsident. Han er den eneste i landets historie, som kun dyrker sine egne støtter.«

Bevæbnede demonstranter er forsamlet ved statsbygningen i Michigan i protest mod nedlukningen af samfundet på grund af corona-pandemien. Foto: Scott Olson

Trump har gjort sig selv urørlig over for kritik, fordi kritisk journalistik i hans optik – og nu mange amerikaneres – er såkaldt 'fake news'.

Samtidig er nyhedsmedierne i USA politiserede og langtfra som i Danmark. De er mere holdningsdrevet og bidrager derfor mere til splittelsen.

»I USA følger man med i medierne for at få bekræftet sine holdninger og verdensbillede. Det er ofte ikke et sted, du får objektiv viden,« siger Anders Agner Pedersen.

Lægevidenskaben og eksperterne har under coronakrisen også kun været brugbare og sandfærdige, når det passede ind i Trumps agenda. Fakta er blevet noget, som kan diskuteres i USA.

Kigger man nærmere på mange af demonstrationerne i USA under coronakrisen, så er det ikke kun virussen og genåbningen, man fokuserer på.

Trump er en allestedsnærværende faktor, og det er der måske en god grund til.

»Et klart skel i USA går på, om man er for eller imod Trump,« forklarer Anders Agner Pedersen.

Det ser man også på kasketter og skilte med 'Trump 2020 – Make America Great' under mange af demonstrationerne. Her smelter andre dagsordener, som splitter landet i to, også sammen. Demonstranterne ses også med skilte omkring abort, immigration og retten til at bære våben.