Journalister fra internationale mediebureauer måtte pakke ned i al hast, inden bygning blev bombet i Gaza.

Nyhedsbureauet AP's korrespondent Fares Akram holdt pause, da han pludselig hørte skrig fra kolleger på en af de øvrige etager. Det gik hurtigt op for ham, at det var en evakueringsordre fra den israelske efterretningstjeneste, der havde udløst panikken.

Akram arbejder for det store amerikanske nyhedsbureaus afdeling i Gaza, og han var lørdag vidne til, at den bygning, der huser AP samt bureauet Al Jazeera, blev jævnet med jorden af israelske raketter.

- Jeg er sønderknust. Det føles som om, det var mit hjem, hvor jeg har mange minder og venner, der blevet taget fra mig. Jeg har brugt det meste af min tid der, siger Akram.

Efter evakueringsordren måtte Akram og hans kolleger i al hast få pakket det højst nødvendige sammen og forlade bygningen omgående enten via bygningens eneste elevator eller trapper.

En video fra bygningen, der bestod af 11 etager med både kontorer og lejligheder, viser, hvordan en af journalisterne bønfalder den israelske efterretningstjeneste om at udsætte luftangrebet.

- Bare giv mig 15 minutter mere. Vi har en masse udstyr, herunder kameraer og andet. Vi kan ikke få det hele ud, lød det.

Det lykkedes ikke at få ekstra tid, og bare en time efter evakueringsordren blev bygningen sønderbombet.

Mediebygningen blev betragtet som et af de få sikre steder i Gaza, siden angreb mellem militante bevægelser i området og Israel brød ud mandag.

Flere AP-journalister overnattede også i bygningens lejligheder.

AP, der er et af verdens største nyhedsbureauer, skriver i en erklæring lørdag, at der fremover bliver mindre dækning af situationen i Gaza.

- Vi er chokerede og rystede over, at det israelske militær har gået efter at ødelægge bygningen, der huser AP og andre nyhedsbureauer i Gaza, udtaler AP's administrerende direktør, Gary Pruitt, i en meddelelse.

Han bekræfter, at de fik en advarsel om, at bygningen ville blive angrebet.

- Vi undgik med nød og næppe forfærdeligt tab af liv. Et dusin AP-journalister og freelancere var inde i bygningen, og heldigvis lykkedes det at evakuere dem i tide

- Verden vil vide mindre om, hvad der sker i Gaza på grund af det, der er sket i dag (lørdag, red.).

Også FN's generalsekretær, António Guterres, er chokeret over det israelske angreb mod mediebygningen.

- Guterres er dybt rystet over ødelæggelsen af et højhus i Gaza i dag, hvor flere internationale medieorganisationer havde kontorer, siger generalsekretærens talsmand, Stephane Dujarric.

Israel holder fast i, at angrebet var berettiget.

- Kampfly angreb et højhus, som havde militært udstyr, der tilhørte de militære efterretningstjenester for terrororganisationen Hamas.

- Bygningen var også kontor for civile nyhedsmedier, som terrorgruppen Hamas gemmer sig bag og bruger som menneskeligt skjold, oplyser en talsmand for Israels militær.

En palæstinensisk journalist blev såret i angrebet, rapporterer lokale medier ifølge Reuters. Det er eneste melding om tilskadekomne.

/ritzau/