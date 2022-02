Millioner har set ham gøre det. På engelsk. På tysk. På fransk. Og på luxembourgsk. Og på spansk. Og såmænd også på portugisisk.

»Det er da mærkeligt, at så mange taler om mig og deler videoen igen og igen. Men altså: Det er jo min egen skyld, jeg offentliggjorde den,« siger Philip Crowther.

Journalisten fra nyhedsbureauet AP er i de seneste dage blevet lidt af et internethit på grund af sine rapporter fra den ukrainske hovedstad Kiev – eller rettere: Fordi han leverer nyhederne fra det krigstruede land på hele seks forskellige sprog. Ja, seks.

Han lagde mandag selv en video på Twitter, hvor man kan se ham veksle mellem de mange sprog (se den nederst i artiklen), og så stak det af. Det lille klip på 59 sekunder er indtil videre blevet set mere end 19 millioner gange på det sociale medie. Den er blevet delt mere end 43.000 gange og har fået 162.000 likes, mens kommentarerne er væltet ind.

Philip Crowther på arbejde foran kameraet i Kiev. Foto: AP/Luke Mailander Vis mere Philip Crowther på arbejde foran kameraet i Kiev. Foto: AP/Luke Mailander

Det har været en sand kærlighedsstorm, faktisk.

»Mange går viralt af de helt forkerte grunde, så jeg er glad for, at det ikke er det, der er sket her. Jeg er ikke blevet svinet til og har ikke fået kritik. I stedet har det været virkelig dejligt at læse alle kommentarerne, for de viser stort set alle respekt for det, jeg laver,« siger Philip Crowther til B.T.

Men hvordan kommer man til at tale seks sprog flydende?

Jo, Philip Crowther er vokset op i Luxembourg sammen med sin tyske mor og engelske far, der hver især talte til ham på deres modersmål. Det franske kom tidligt i skolen, og spansk begyndte han at lære som 14-årig, fordi han blev nysgerrig på fodboldtransmissioner fra Spanien, og siden læste han det også på universitetet. Derefter kom det beslægtede portugisiske til.

Philip Zinckernagel! Da B.T. spørger ind til Philip Crowthers kendskab til det danske sprog, svarer journalisten overraskende, at han kender den relativt ukendte danske fodboldspiller Philip Zinckernagel (der herhjemme har spillet for Sønderjyske). Men det er der en god grund til. »Han spiller for Nottingham Forest, og det var det første hold, min far tog mig med ind og se, så det er det hold i England, jeg holder med. Han gør det i øvrigt ret godt. Fansene er vilde med ham,« siger Philip Crowther.

Det er dog først i de seneste to år, at han har brugt alle seks sprog i sit arbejde som journalist.

»Det var min arbejdsgiver AP, der fandt på at tilbyde det til tv-stationer i hele verden, men i begyndelsen var jeg slet ikke sikker på, at jeg kunne klare alle seks sprog. Jeg troede kun, at jeg kunne klare tre, måske fire sprog godt nok til kameraet. Sproget bliver jo hurtigt meget teknisk og detaljeret, når jeg står og rapporterer,« siger Philip Crowther, der stadig skal minde sig selv om, at han faktisk godt kan:

»Det er svært, når jeg skal optage flere sprog hurtigt efter hinanden, for jeg vil egentlig gerne have lidt tid – helst en halv time – til at tænke og læse på det pågældende sprog og fortælle min hjerne, hvad den nu skal tale. Og til at forsikre mig selv om, at jeg faktisk godt kan tale det flydende. Men det går for det mest fint, og jeg kan faktisk godt skifte fra det ene sprog til det andet på nogle få sekunder, hvis det er nødvendigt. Det kommer bare til mig. Jeg ved ikke helt hvordan.«

Og hvad med dansk?

»Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan dog virkelig godt lide lyden af det danske sprog, og jeg har også danske venner, men jeg forstår det ikke. Det ligger lidt for langt fra de sprog, som jeg allerede kan. Men jeg støder ofte på det danske sprog i film af Lars von Trier og Thomas Vinterberg, som jeg er vild med,« siger Philip Crowther.

I den kommende tid er det dog for en stund slut med at liverapportere fra den højspændte situation i Ukraine. Tirsdag rejste Philip Crowther hjem til bopælen i Washington. Hjem til sin hustru og toårige datter.

»Jeg har rejst rundt i omkring en måned, hvor jeg både har været i Kiev og til OL i Beijing. Og selv om det lidt føles, som om jeg tager afsted på det helt forkerte tidspunkt, har man nogle gange bare brug for at være hjemme hos sin familie. Det er ikke let at være væk fra dem. Nu skal jeg være hjemme i en uge, måske ti dage, men jeg vil ikke være overrasket, hvis jeg snart er tilbage i Kiev.«

Her kan du se Philip Crowther rapportere fra Kiev på engelsk, luxembourgsk, spansk, portugisisk, fransk og tysk i den video, der er gået viralt: