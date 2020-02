Omkring en uge hvert fjerde år står den nærmest ukendte amerikanske delstat Iowa i hele verdens søgelys.

Det betyder timer og atter timer med slid for Nick Coltrain.

Han arbejder som politisk journalist på lokalmediet Des Moines Register.

Normalt er det en avis, som ikke har den store indflydelse på politik i USA. Men en gang hvert fjerde år ændrer det sig.

Det sker, når de to store politiske partier Republikanerne og Demokraterne skal finde deres præsidentkandidat til valget senere på året. Her er Iowa første stop, og derfor et vigtigt fingerpeg om, hvilken retning slaget kan gå.

»I de sidste uger op til valget kommer både internationale og nationale medier til Iowa. Man kan mærke den stigende interesse fra hele verden,« siger Nick Coltrain.

Enkelte præsidentkandidater har haft et tidligt fokus på Iowa. Det gælder blandt andre Bernie Sanders, som allerede i sommer var at finde i staten flere gange.

Men specielt i ugen op til Iowas Caucusses, som valget hedder, kan man mærke opmærksomheden. Også selvom det i år kun er Demokraterne, der for alvor går til valg.

»I ugen op til er alle hoteller helt bookede. Man kan ikke sammenligne det med noget. Det er ikke som OL, det er meget vildere,« siger Nick Coltrain.

Han kan også mærke opmærksomheden på Iowa helt personligt. Med så mange prominente politikere i staten har han travlt.

»Normalt arbejder jeg 40 timer om ugen. Men bare i sidste uge - en uge inden valgene i Iowa - arbejdede jeg mere end 65 timer. I de her dage har jeg ingen fritid, jeg arbejder bare,« fortæller Nick Coltrain.

For at understrege hvor vigtig Des Moines Register er for det tidlige valg af præsidentkandidater, så kan man se på den anbefaling, som avisens lederskribenter kommer med inden Iowa stemmer.

Nyheden om, at avisen i 2020 støtter senator Elizabeth Warren fik øjeblikkeligt samtlige nationale medier til tasterne.

Og historisk betyder avisens anbefaling et spring for en kandidat på omkring tre procentpoint.

Og som Nick Coltrain fortæller om et ordsprog om Iowas betydning:

»Iowa er ikke først, fordi Iowa er vigtigt, men Iowa er vigtigt, fordi Iowa er først.«