Den australske journalist Jonathan Swan er blevet et viralt hit på sociale medier efter et interview med den amerikanske præsident, Donald Trump.

Men det er ikke kun på sociale medier, Swan bliver rost for interviewet, hvor han formåede at fange Trump i flere usandheder.

Også traditionelle medier som Washington Post, CNN og The Guardian har begået hyldester til Jonathan Swan efter interviewet.

På sociale medier er han sågar blevet et meme, efter interviewet blev sendt i programmet 'Axios on HBO' på netop HBO.

Nogle af de udvekslinger, som Swan og Trump havde i interviewet, er da også opsigtsvækkende.

Blandt andet da det handlede om at teste for coronavirus:

Trump: »Du ved, der er dem, der siger, at man kan teste for meget (for coronavirus, red.), ved du det?«

Swan: »Hvem siger det?«

Trump: »Oh, læs manualerne. Læs bøgerne.«

Swan: »Manualerne? Hvilke manualer?«

Trump: »Læs bøgerne. Læs bøgerne.«

Swan: »Hvilke bøger?«

Som flere medier påpeger, havde Swan flere gange held med – ved simple opfølgninger på sine spørgsmål – at udstille Trumps usandheder, som nærmest er blevet normalen for præsidenten.

Eksempelvis har Washington Post i sin opgørelse af Trumps løgne og usandheder forleden kunnet skrive, at præsidenten nu har rundet 20.000 usandheder i sin tid i Det Hvide Hus.

Og Jonathan Swan formåede da også at udstille præsidenten flere gange. Blandt andet da Trump sagde, at USA har udbredelsen af coronavirus 'under kontrol'. Den udveksling forløb ganske kort:

Trump: »Lige nu mener jeg, det er under kontrol.«

Swan: »Hvordan? 1.000 amerikanere dør hver dag.«

Trump: »De dør. Det er sandt. Det er, hvad det er. Men det er ikke lig med, at vi ikke gør alt, hvad vi kan. Det er så meget under kontrol, som det kan være under kontrol.«

Adskillige gange under interviewet kan man se Jonathan Swan gøre grimasser, når Trump kommer med udtalelser, Swan ikke kan forlige sig med.

Det har hurtigt bredt sig til sociale medier, hvor Jonathan Swans grimasser er svære at komme uden om.