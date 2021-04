Mexicanske børn får udleveret Kamala Harris' børnebog, når de krydser grænsen til USA, og vicepræsidenten scorer kassen.

Sådan skrev den amerikanske tabloidavis New York Post i weekenden i en stort opsat artikel på forsiden.

Her fremgik det med fede typer, at den nye kvindelige vicepræsident indkasserede en betydelig kontant gevinst på bogen, som hun udgav tilbage i 2019.

Bogen 'Superheroes Are Everywhere' blev nemlig ifølge avisen udleveret som del af en velkomstpakke til alle uledsagede migrantbørn, der krydsede grænsen.

NEW: Unaccompanied migrant children brought to a shelter in Long Beach, CA will each be given a copy of Kamala Harris' children's book "Superheros are Everywhere" as a welcome gift - NYP pic.twitter.com/Wo4FoiYF0L — Breaking911 (@Breaking911) April 24, 2021

Historien lignede optakten til en dårlig sag for Biden-administrationen, og fik straks flere konservative til at påstå, at skatteydernes penge blev brugt til at øge salget af vicepræsidentens bog.

Problemet var bare, at historien ikke var sand.

Det stod klart, da andre medier begyndte at se på sagen.

Avisen The Washington Post og New York Times kunne blandt andet konstatere, at børnene ikke fik uddelt bøgerne.

A false front-page story in The New York Post whipped around conservative media and enraged top Republicans. The reporter who wrote it said she resigned because of “an incorrect story I was ordered to write,” and said the episode was “my breaking point.” https://t.co/ssRlVs5EBE — The New York Times (@nytimes) April 28, 2021

Det viste sig, at historien i New York Post byggede på et billede fra et center for migrantbørn i Long Beach i Californien. Her lå et eksemplar af Harris' bog sammen med andre genbrugsbøger og genbrugstøj.

Udviklingen har fået journalisten bag artiklen til at sige sit job op.

På Twitter skriver Laura Italiano:

»I dag har jeg afleveret min opsigelse til redaktørerne på New York Post,« skrev hun og hævdede i et efterfølgende tweet, at hun var blevet presset til at skrive artiklen:

An announcement: Today I handed in my resignation to my editors at the New York Post. — Laura Italiano (@Italiano_Laura) April 27, 2021

»Kamala Harris-historien – en ukorrekt historie, jeg blev beordret til at skrive, og som jeg ikke formåede at kæmpe hårdt nok imod – var dråben for mig.«

Det fremgår ikke, hvem der skulle have presset hende, men avisen har får nylig fået ny chefredaktør, hvis fornemmeste opgave er at få læsertallene i vejret.

Laura Italianos oprindelige artikel er siden blevet voldsomt redigeret, så det nu fremgår, at der kun var tale om et enkelt eksemplar af vicepræsidentens bog.