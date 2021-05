Under en demonstration mod militærstyret i Myanmar blev journalist anholdt og tæsket. Nu skal han i fængsel.

En militærdomstol i Myanmar har idømt en journalist tre års fængsel på grund af hans artikler.

Det oplyser journalisten Min Nyos arbejdsgiver, Democratic Voice of Burma (DVB), ifølge nyhedsbureauet AP.

Militæret i Myanmar, der overtog magten i landet ved et kup i februar, har trukket DVB's senderettigheder tilbage og forbudt mediet at rapportere på alle former for platforme i landet.

Forrige gang, Myanmar var underlagt et militærstyre, fungerede DVB som et ulovligt oppositionsmedie.

DVB sendte fra Thailand og Norge og var i eksil indtil 2011, hvor en ny medielov åbnede for, at mediet kunne vende tilbage til Myanmar, der tidligere hed Burma, og sende frit.

Min Nyo er så vidt vides landets første journalist siden militærets magtovertagelse, der er dømt i henhold til en nyligt revideret bestemmelse i straffeloven. Kritikere mener, at bestemmelsen kriminaliserer ytringsfriheden.

Tidligere i denne uge blev tre andre DVB-journalister, som var flygtet fra Myanmar, anholdt i det nordlige Thailand. De tre er sigtet for at befinde sig ulovligt i landet.

Menneskerettighedsgrupper og journalistforbund har opfordret myndighederne i Thailand til ikke at sende dem tilbage til Myanmar. Det skyldes bekymring for deres sikkerhed i hjemlandet.

Siden militæret fjernede den demokratisk valgte regering under Aung San Suu Kyi 1. februar, er omkring 80 journalister i Myanmar blevet anholdt.

Cirka halvdelen er stadig tilbageholdt. De fleste af dem på den samme tiltale, som Min Nyo blev kendt skyldig i.

Ifølge en meddelelse fra DVB blev Min Nyo anholdt og tæsket af politiet, da han 3. marts dækkede en demonstration vendt mod militærstyret i byen Pyay. Han fik lov til at tale med en advokat, men hans hustru og to børn måtte han ikke se.

- Det er inhumant at blive slået, tæsket og anholdt. Han har aldrig forbrudt sig mod journalistisk etik. Derfor ønsker jeg at sige, at der ikke er retfærdighed til i Myanmar, siger hans hustru, Nyomee Moe, til AP.

/ritzau/