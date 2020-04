Han sendte reportager fra Wuhan til omverden, mens byen var lagt ned af covid-19. Det kostede ham to måneder i politiets varetægt, siger han.

Sidste gang den kinesiske journalist Li Zehua lagde en video på YouTube, var den 26. februar.

I klippet rapporterede han, at han, i sin bil, blev forfulgt at en hvid SUV. Videoen ender i hans lejlighed, hvor han taler om ytringsfrihed, mens to mænd kommer ind.

Siden har ingen hørt fra ham. Før nu.

Klip fra en af Li Zehuas videoer. Klip fra You Tube. Foto: You Tube Vis mere Klip fra en af Li Zehuas videoer. Klip fra You Tube. Foto: You Tube

I en seks minutter lang video, som kan ses øverst i artiklen, fortæller den 25-årige Li Zehua, at han har været tilbageholdt af politiet og tvunget i karantæne.

Det skriver The Guardian.

Avisen citerer journalisten for, at han blev bragt til den lokale politistation, hvor han fik at vide, at han ville blive anklaget for at have forstyrret den offentlige orden.

Senere trak politiet anklagen tilbage. Men fordi journalisten havde besøgt områder, der var hårdt plaget af epidemien, ville han blive sendt i karantæne.

Ifølge Li Zehua tilbragte han den næste måned i karantæne i Wuhan og blev bagefter sendt hjem til sin hjemby i en anden provins.

Han beretter, at han har fået mad tre gange om dagen, blev tilset af sikkerhedsvagter og fik lov at se stats-tv, CCTV.



»Hele tiden opførte politiet sig civiliseret og efter reglerne og sikrede sig, at jeg fik ro og mad. De bekymrede sig virkeligt for mig,« siger han ifølge The Guardian i den video, han nu har offentliggjort.

Den 28. marts blev han løsladt og har siden været hjemme hos sin familie.

Li Zehua har selv arbejdet for CCTV og rejste til Wuhan for at rapportere om coronakrisen, efter en anden journalist Chen Qiushi var forsvundet.

Fra Wuhan har han blandt andet fortalt om bestræbelser på at dække over nye sygdomsudbrud, ligesom han har interviewet syge kinesere og besøgt et krematorium, hvor folk blev betalt ekstra for at transportere de døde.

På det tidspunkt sagde den unge journalist:

»Jeg vil ikke tie stille eller lukke mine øjne eller ører. Jeg kunne godt have et dejligt liv med en kone og børn. Men gør det her, fordi jeg håber, flere unge mennesker – ligesom mig – vil rejse sig.«

Men i den video, der nu er lagt på YouTube, mener The Guardian, at Li Zehuas tone er anderledes neutral og patriotisk.