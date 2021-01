Svensk retssag skal afgøre, hvorvidt det var lovligt for journalister at fremskaffe materiale ved skibsvrag.

I Göteborg stilles en journalist mandag for retten for at have krænket gravfreden ved vraget af den estiske færge "Estonia".

Journalisten Henrik Evertssons team udløste en ny efterforskning af Estonia-forliset efter at have sendt en dykkerrobot ned på bunden af Østersøen.

Evertsson er tiltalt sammen med en kollega. Han siger, at han ser frem til retssagen. Der er afsat to dage til sagen ved Göteborgs Tingsrätt.

Det team, som Evertsson sendte ned til vraget, opdagede to huller i skibets skrog, som ikke var registreret tidligere. Det fik den svenske havarikommission til at genåbne efterforskningen af skibskatastrofen, der skete i september 1994.

"Estonia" var på vej fra Tallinn i Estland til Stockholm i Sverige, da den kæntrede i hårdt vejr og sank på mindre end en time. 852 mennesker mistede livet, mens kun 137 blev reddet.

Året efter havariet blev det bestemt, at skibsvraget ikke skulle hæves. Der skulle være gravfred omkring vraget. Det er denne, som Evertsson er tiltalt for at have brudt.

Anklagemyndigheden og forsvareren er ikke uenige om sagens kendsgerninger. Men domstolen skal afgøre, hvorvidt det var et lovbrud at sende robotten ned til vraget, og hvordan det i givet fald skal straffes.

Der vil blandt andet være fokus på, hvordan teamet kom ud til havaristedet. De befandt sig på en tysk båd, som sejlede ud fra en tysk havn. Tyskland har ingen lov om gravfred ved vraget.

Det var da dokumentarserien om teamets dykning blev vist på Discovery Channel sidste efterår, at havarikommissionen blev interesseret i en ny undersøgelse.

Spørgsmålet er nu, hvordan de to huller i skroget er opstået. Kan de være opstået, da det synkende skib ramte havbunden, eller er de opstået tidligere, så de kan være selve årsagen til skibets forlis?

Evertsson og teamet, som har vist filmmateriale til de svenske havarieksperter, er blevet hædret med "Stora Journalistpriset".

Ti kendte svenske journalister, deriblandt Jan Guillou og Janne Josefson, er imidlertid stærkt kritiske over for pristildelingen. De mener, at dokumentaren kun har ført til "spektakulære konspirationsteorier, uden at der er noget belæg for, at de stemmer".

Göteborgs Tingsrätt skal ikke forholde sig til hullerne i skroget eller dokumentarens kvalitet. Retssagen drejer sig kun om, hvorvidt det var lovligt for journalisterne at fremskaffe sig materialet.

Den svenske havarikommission slog efter forliset fast, at det var en afrevet bovport, der var årsag til tragedien. Det har dog længe været et mysterium, hvordan passagerfærgen kunne synke på under en time.

Over 500 svenskere mistede livet på "Estonia". Fem danskere var blandt de omkomne.

