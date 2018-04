Journalist er formentlig dræbt af snigskytte, mens han filmede demonstration. 11 er døde under flere dages uro

Managua. En journalist er skudt og dræbt i Nicaragua, da han filmede et sammenstød mellem demonstranter og politi.

Det sker under en bølge af protester mod regeringen, som har kostet 11 mennesker livet.

Miguel Angel Gahona blev ramt lørdag, mens han filmede. Det var formentlig en snigskytte, som dræbte ham i byen Bluefields på Nicaraguas kyst ud til Caribien.

Det rapporterer lokale medier.

- Vi tror, at det var en snigskytte, der affyrede skuddet. Det var ikke de unge mennesker. De eneste, der var bevæbnede, var politiet, fortæller en anden journalist til tv-stationen Canal 15.

Demonstrationerne bredte sig onsdag. Det er de største i de 11 år, hvor præsident Daniel Ortega har været ved magten i denne omgang.

Journalister fortæller, at de er blevet angrebet og midlertidigt fængslet. Nogle har fået stjålet deres arbejdsudstyr.

Fire private tv-stationer fik torsdag kappet forbindelsen, men søndag er kun en af dem fortsat lukket.

Baggrunden for urolighederne er, at regeringen vil ændre landets pensionssystem. Det indebærer, at ansatte og arbejdsgivere skal indbetale mere til Nicaraguas pensionssystem.

Pensionskassen har for øjeblikket et underskud på 460 millioner kroner.

Præsident Ortega har tilbudt forhandlinger. Men landets største sammenslutning af private arbejdsgivere siger, at der ikke bliver nogen forhandling, før regeringen "øjeblikkeligt ophører med sin politiske undertrykkelse".

