Den amerikanske journalist, der sidder varetægtsfængslet og tiltalt for spionage, udtaler sig nu om de breve, han har modtaget i fængslet.

Evan Gershkovich, der arbejder for The Wall Street Journal, blev i marts 2023 sigtet og anholdt i den russiske by Jekaterinburg for at have spioneret i Rusland for den amerikanske regering.

Det oplyste den russiske efterretningstjeneste FSB.

Anholdelsen kom som et chok, fordi det er første gang siden 1986, at en amerikansk journalist er tilbageholdt i Rusland på anklager om spionage.

Det skabte så stor forargelse blandt journalister i verden, at 301 tidligere Rusland-korrespondenter, herunder blandt andet flere danske journalister som Matilde Kimer, Simon Kruse, Thomas Heine og Emil Rottbøll, sendte et protestbrev til den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, hvor de på kraftigste vis tager afstand fra fængslingen.

Og sidenhen har en af Evan Gershkovichs kollegaer organiseret en kampagne, hvor man kan sende breve til den amerikanske journalist, der sidder i et fængsel i Moskva.

Men nu reagerer Gershkovich for første gang på brevene.

Det skriver ABC News.

I en udtalelse, der blev frigivet gennem hans russiske, juridiske hold, fortæller Evan Gershkovich, at han har læst alle breve, som han har modtaget.

»Jeg er ydmyg og dybt rørt over alle de breve, jeg har modtaget. Jeg har læst hver enkelt omhyggeligt, med taknemmelighed,« udtaler han i udmeldingen.

Søndag gik den amerikanske præsident Joe Biden ud og hyldede Evan Gershkovich for hans mod, mens Biden samtidig sagde, at han arbejder på højtryk for at få den amerikanske journalist løsladt.

»Vi står alle sammen med dig. Evan tog til Rusland for at kaste lys over det mørke, som I alle flygtede fra for år siden. Vi arbejder hver dag på at sikre hans løsladelse,« sagde Joe Biden til den årlige middag for korrespondenter i Det Hvide Hus.

Evan Gershkovich er varetægtsfængslet indtil tidligst 29. maj.