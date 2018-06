Se et klip fra pressemødet i videoen herover - inklusiv ordvekslingen med CNN-journalisten.

Den dårlige stemning mellem Det Hvide Hus' presserådigver Sarah Huckabee Sanders og de politiske reportere blev ganske tydelig på et pressemøde torsdag.

Journalisterne krævede svar på om det er moralsk rimeligt at skille forældre og børn fra hinanden, som den amerikanske regering er begyndt med for at få bugt med migrantstrømmene fra Mexico. Hundredevis af familier er allerede blevet adskilt som følge af den nye nultolerance-politik, der betyder, at enhver, der krydser grænsen, skal retsforfølges.

»Du er selv forælder. Har du ingen empati? Kom nu, Sarah. Du er selv forælder. Har du slet ingen forståelse for, hvad disse mennesker går igennem?,« spurgte Playboy Magazines Brian Karem.

»De er dårligere stillet, end du er. Sarah, kom nu. Seriøst, seriøst;« fortsatte han.

'Du vil bare have mere tv-tid'

Sarah Huckbabee Sanders affejede spørgsmålet og beskyldte CNN-journalisten for at »ville have mere tv-tid.«

Kontroversen begyndte, da Brian Karems kollega fra CNN, Jim Acosta, spurgte til justitsminister Jeff Sessions' brug af et citat fra Romerbrevets kapitel 13 som forsvar for den nye politik: 'Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud,' hedder det i brevet, der er en del af Det Nye Testamente.

»Jeg kan bare sige, at det er meget bibelsk at håndhæve loven. Det er faktisk gentaget et antal gange gennem Biblen,« lød Sarah Sanders' svar til Jim Acosta, der forgæves forsøgte at afbryde hende.

»Jeg ved, det er svært for dig at forstå selv korte sætninger,« sagde hun - og fortsatte:

»Regeringen har haft samme position, siden vi tiltrådte. Vi vil håndhæve loven. Jeg ved godt, det ikke var højt prioriteret af den tidligere regering, men det er det for os.«

Måske på vej væk

Det verbale sammenstød mellem Brian Karem og Sarah Huckabee Sanders er blot den foreløbige kulmination på et ganske dårligt forhold mellem Trumps regering og de journalister, der dækker amerikansk politik tæt.

Pressen er frustreret over de få pressemøder og deres korte længde. Torsdagens pressemøde varede kun 18 minutter og var blot det tredje i juni - selv om der både har været G7-møde og et historisk topmøde mellem Donald Trump og Nordkoreas leder Kim Jong-un i Singapore.

Samtidig verserer der rygter om, at Sarah Huckabee Sanders er i gang med at gøre som mange andre af den amerikanske præsident Donald Trumps nærmeste medarbejdere har gjort - nemlig at planlægge, hvordan hun kommer ud fra Det Hvide Hus.

Ifølge CBS News skulle hun stoppe i stillingen med årets udgang. Selv skrev hun på Twitter, at hun 'elsker sit job' - men hun afviser ikke, at der er hold i historien om hendes exit. I stedet langer hun efter CBS News for ikke at have spurgt hende direkte.

Does @CBSNews know something I don’t about my plans and my future? I was at my daughter’s year-end Kindergarten event and they ran a story about my “plans to leave the WH” without even talking to me. I love my job and am honored to work for @POTUS — Sarah Sanders (@PressSec) June 14, 2018

Sarah Huckabee Sanders har været ansat som præsidentens pressetalsmand siden juli 2017. Hendes forgænger, Sean Spicer, holdt kun det første halve år af Trumps præsidentperiode.