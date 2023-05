Lørdag døde Ruslands viceminister for forskning og uddannelse i en alder af 46 år på vej hjem fra en rejse til Cuba.

Det var blot det seneste tilfælde af mystiske eller pludselige dødsfald i den russiske elite, og nu afslører en journalist, at han talte med ministeren, Pjotr Kutjerenko, kort før dødsfaldet.

Og ordene er, hvis man skal tro dem, ildevarslende, idet Kutjerenko døde kort tid efter.

»Red dig selv og din familie. Forlad stedet så hurtigt som muligt.«

»Du kan ikke forestille dig graden af brutalisering af vores stat. Om et år vil du slet ikke kunne genkende Rusland. Ved at rejse væk gør du det rigtige,« sagde journalisten Roman Super, at Kutjerenko angiveligt havde fortalt ham.

Det skriver Roman Super, der selv flygtede ud af landet kort efter Ruslands invasion af nabolandet Ukraine, på sin Telegram-kanal ifølge CNN.

Pjotr Kutjerenkos familie har udtalt, at dødsfaldet måske kan have skyldtes hjerteproblemer, men først onsdag vil hans dødsfald blive undersøgt, oplyser statsmediet Zvezda ifølge CNN.

»Kutjerenko følte sig syg, da han var på et fly med en russisk delegation, der var på vej hjem fra en forretningsrejse til Cuba. Flyet landede i byen Mineralnje Vody, hvor lægerne forsøgte at hjælpe,« sagde ministeriet i en erklæring på sin hjemmeside kort efter dødsfaldet og tilføjede, at ministeren ikke kunne reddes.

Pjotr Kutjerenko er langt fra den første prominente russer, der har mistet livet det seneste år.

Ifølge CNN har mindst 13 højtprofilerede forretningsmænd mistet livet til selvmord eller en uforklarlig ulykke det seneste års tid, hvor seks af dem havde noget at gøre med Ruslands to største energiselskaber.

Senest var den tidligere pølse-magnat Pavel Antov en tur i Indien i december, før det gik grueligt galt, og han døde efter et fald fra sit hotelværelse på tredje sal.