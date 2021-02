Datoen er 1. marts 2020. Storbritannien har i alt registreret 23 tilfælde med covid-19, USA har ét covid-19-dødsfald, og i Danmark udtaler myndighederne, at vi 'formentlig kommer til at se mere til virussen de kommende dage og uger'.

Samme dag mister britiske Joseph Flavill på 19 år bevidstheden og forlader verden, som han kender den.

Han bliver ramt af en bil og lægges i kunstig koma. Nu – snart et år senere – er Joseph Flavill ikke kun vågnet fra komaen, men samtidig vågnet op til en helt ny verden.

Det er Flavills familie, som har delt den rørende historie med blandt andre CNN og The Guardian. For hvordan fortæller man nogen om et år, som ingen nogensinde kunne forestille sig?

Joseph Journey er vågnet efter 10 måneder i koma. Foto: Joseph's Journey Vis mere Joseph Journey er vågnet efter 10 måneder i koma. Foto: Joseph's Journey

»Han kommer kun til at forstå det gennem vores evne til at fortælle det – og gennem medierne. Skrækken. Så mange mennesker har sagt, at det er ligesom en sci-fi film. Men du kan ikke engang beskrive pandemien i en film,« fortæller Flavills tante Kate Yarbo til CNN og fortsætter:

»Sådan bliver det for Joseph … Aldrig at have gennemgået frygten og følelserne, vi alle har, for når du kigger på det bagefter, er det meste af frygten forhåbentlig væk.«

Før ulykken lever Joseph Flavill et helt normalt liv.

Han går på stadion, besøger barer og restauranter med familie og venner. Han er fan af cricket og hockey – og faktisk skal han snart besøge Buckingham Palace i London og modtage en æresmedalje.

Alt det vendes på hovedet, da han bliver kørt ned af en bil i Staffordshire i det centrale England. Han bliver erklæret for hjerneskadet, ligesom hans ryg og resten af hovedet har pådraget sig alvorlige skader.

Mens familier kæmper og beder for Joseph Flavill, begynder coronapandemien for alvor at galopere.

Tre uger efter ulykken er Storbritannien lukket ned, hvilket betyder, at det kun er Flavills mor, som må besøge ham på hospitalet. Men det er på afstand, og hun må ikke holde ham i hånden.

Hun må nøjes med at se på.

I sin koma bliver Joseph Flavill selv smittet med corona, og den behørige afstand bliver ved, mens familie og venner må følge med via Zoom. Og sådan fortsætter det i 10 måneder.

Indtil nu.

For tre uger siden, i hospitalssengen i Leicester, vågner Joseph Flavill fra sin koma. Han er heldigvis i live, men det langtfra livet før ulykken. Han er derfor flyttet til et rehabiliteringscenter, hvor familien løbende modtager opdateringer.

»Den sidste uge har været helt fantastisk. Han kan ikke tale endnu, men han er ved at få kontrol over motorikken. Og hans humør er der stadig, for han er begyndt at grine af jokes. Vi er virkelig forbløffede,« fortæller tanten.

Nu drøfter familien, hvornår og hvordan de skal fortælle, at de ikke har været fysisk til stede ved hans side på grund af pandemien, han ikke ved, han har sovet fra i 10 måneder.

»Jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte. Hvis nogen havde sagt for et år siden, hvad vi har gennemgået, havde ingen troet det. Jeg ved ikke, hvordan Joseph skal forstå det.«

Selv ved Joseph Flavill ikke, hvorfor han er i et rehabiliteringscenter. Familien taler med ham om det, men de ønsker samtidig at gøre de korte telefonsamtaler simple.

Når pandemien tillader, at familien kan mødes ansigt-til-ansigt, planlægger familien at fortælle ham det. Men i sidste ende har det ikke topprioritet.

»Ingen kender de langsigtede konsekvenser, men vi ved, at rejsen kan blive lang og dyrebar. Hvis vores bønner bliver hørt, håber vi på et mirakel,« skriver familien på hjemmesiden Joseph's Journey, hvor familien deler opdateringer og billeder. De har også oprettet en kampagne, hvor borgere kan donere beløb rettet mod Joseph Flavills genoptræning.

Indtil videre er der doneret 33.000 pund, svarende til 278.000 kroner.