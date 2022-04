Han blev verdenskendt som uhyret fra Østrig, men nu kan Josef Fritzl være på vej ud i friheden igen.

Manden med den frygtede kælder er i hvert fald blevet flyttet til en afsoningsform, der betyder, at han har mulighed for at søge om prøveløsladelse.

Det skriver flere udenlandske medier. Blandt dem den østrigske avis Kurier.

Igennem 24 år holdt Josef Fritzl sin datter indespærret i en kælder. Her holdt han hende som sexslave og voldtog hende over 3.000 gange.

Josef Fritzl er blevet overført til et almindeligt fængsel, og herfra har han mulighed for at søge prøveløsladelse. (Arkivfoto)

I årenes løb fødte hun ikke mindre end syv børn, hvoraf et af dem døde.

Gennem store dele af sin barndom blev Elisabeth Fritzl udsat for incest, og da hun var 18 år gammel, lokkede hendes far hende ned i en kælder under deres hus, hvor han bedøvede hende og lænkede hende med håndjern.

Hun blev meldt savnet af sine forældre, men Fritzl fortalte politiet, at datteren sandsynligvis var blevet medlem af en religiøs kult.

Først i 2008 blev hendes rædsler kendt for verden, da Fritzls kælder blev afsløret. Det skete kun, fordi deres fælles datter Kerstin var blevet alvorlig syg og havde brug for lægehjælp.

Fritzls hus i Amstten i Østrig, hvor han holdt sin datter og deres fælles børn indespærret i 24 år.

Lægerne bemærkede, at hun var stærkt underernæret og havde store skader på tænderne.

Da politiet kom ind i sagen, opdagede de, at der under Fritzls hus i Amstetten var en hemmelig kælder, hvor han holdt sit dobbeltliv skjult.

Han blev idømt livstid for drab, incest og voldtægt.

Siden 2009 har han siddet fængslet på en mentalinstitution, men nu skriver østrigske medier – blandt dem altså avisen Kurier – at den nu 86-årige Fritzl onsdag blev løsladt fra det psykiatriske fængsel og nu skal afsone i et almindeligt fængsel.

Fritzl under retssagen i 2009. (Arkivfoto)

Det sker, fordi psykiatere vurderer, at han ikke længere udgør en fare for sine omgivelser.

Det betyder, at han også får mulighed for at søge om prøveløsladelse.

Får han det, kan han være på fri fod allerede i 2023.