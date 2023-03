Lyt til artiklen

Fra sin fængselscelle konkluderer Josef Fritzl, der afsoner en livstidstraf for at have voldtaget sin datter mere end 3.000 gange og have holdt hende fanget gennem 24 år:

»I virkeligheden er jeg er godt menneske.«

Sådan lyder det ifølge Kronen Zeitung fra ham i en ny bog, 'Josef Fs afgrunde', som er skrevet sammen med advokaten Astrid Wagner.

Heri fortæller Josef Fritzl videre, at han ser sig selv som en »ansvarlig familiemand.«

Det var i 2008, at hele verden lærte hans navn at kende.

Dengang blev det afsløret, hvordan datteren Elisabeth havde været gemt af vejen i hjemmets kælder i den lille østrigske by Amstetten gennem mere end to årtier uden at komme ud i dagslyset. Her havde hun født syv børn som resultat af de gentagne overgreb.

Tre af dem blev opfostret på de øverste etager af huset af Josef Fritzls hustru, der ikke kendte til datterens skæbne bare få meter borte. De øvrige fire børn fik aldrig lov at forlade kælderen, hvor et af dem med tiden døde på grund af helbredsproblemer.

Josef Fritzl ville ikke lade barnet få lægehjælp og kremerede efterfølgende liget i en brændeovn.

Det var i kælderen af huset her i Amstetten, at datteren Elisabeth og børnene blev holdt fanget. Foto: JOHN MACDOUGALL Vis mere Det var i kælderen af huset her i Amstetten, at datteren Elisabeth og børnene blev holdt fanget. Foto: JOHN MACDOUGALL

Da endnu et barn fik det dårligt, indvilgede han dig i at bringe det til hospitalet, og herefter kom rædslerne frem

I 2009 blev den »ansvarlige familiemand« idømt livstidsfængsel.

»Jeg var helt alene med min tanker. Der var ingen, jeg kunne betro mig til,« fortæller han i bogen om tiden efter anholdelsen.

Her lyder det også, at han har endnu flere ukendte børn over hele verden efter »snesevis« af tilfælde seksuelle forhold i forbindelse med jobbet som handelsrejsende.

»Jeg har børn med flere indiske kvinder,« lyder det i bogen.

Ifølge den i dag 87-årige Josef Fritzl skulle han også med en afrikansk kvinde have en søn, der i dag er en »velanset advokat«.

I bogen giver han videre udtryk for, at han ikke kan forstå, hvorfor hustruen Rosemarie har afbrudt al kontakt til ham. Og han fortæller videre, hvordan han løbende er blevet kontaktet af »hundredvis« af kvinder, som skulle være forelskede i ham og vil leve med ham.

»Alt skete ikke som fortalt i medierne. Og selvom jeg er blevet stemplet som monster af journalister, har utallige mennesker ikke ladet sig skræmme,« som Josef Fritzl giver udtryk for i bogen.

Josef Fritzl. Foto: Ho Vis mere Josef Fritzl. Foto: Ho

Her fortæller han også, at han i fængslet undviger den fælles gård af frygt for at blive overfaldet. Derudover er han populær blandt fangevogterne, fordi han »opfører sig ordentligt og høfligt«.

Og så håber Josef Fritzl stadig på at blive løsladt snarest, så han kan slutte sit liv i hjembyen Amstetten.

Det kommer dog tilsyneladende ikke til at ske lige foreløbig.

Ifølge det østrigske medie OE24 fik han mandag endnu engang afvist et ønske om 'bare' at blive overført til et almindeligt fængsel fra den særlig sikrede anstalt, hvor han afsoner sin dom sammen med andre fanger, der bliver betegnet som psykisk syge.

Advokaten og medforfatteren Astrid Wagner forstår det ikke.

»Han er blevet bedømt af en psykiatrisk ekspert til at være færdig med terapi, og han har erkendt sin skyld,« siger hun til mediet.