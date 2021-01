Der ledes fortsat efter de ti mennesker, som politiet mener er savnet, efter et jordskred onsdag morgen ramte den norske kommune Gjerdrum nord for Oslo.

»Vi er fortsat i en redningsaktion,« lyder det fra politiet på et pressemøde fredag formiddag.

Ingen er fundet i løbet af natten, og nu sætter man ind med en risikofyldt indsats.

Man vil forsøge at køre en form for bro ind i området, der er påmonteret et militært køretøj, som skal danne et fast grundlag for redningsfolket at stå på, da området er farligt at begå sig i.

Sådaen ser 'broen' ud, som skal bruges i redningsarbejdet. Foto: Forsvaret, Norge. Vis mere Sådaen ser 'broen' ud, som skal bruges i redningsarbejdet. Foto: Forsvaret, Norge.

»Det er en krævende operation, og den er ikke uden risiko,« siger politiet på et pressemødet.

Skredet står stadig på flere steder i området, der er cirka 700 meter langt og 300 meter bredt. I alt ni bygninger indeholdende 31 boliger og seks garagehuse er røget i jordskreddet. Omkring 1000 personer er evakueret.

Man har fundet en person og en hund i skredet indtil videre.

Det nye værktøj, i form af det politiet kalder en bro, skal blandt andet gøre det muligt at tilgå murbrokker fra nogle af de ødelagte huse.

Man leder fortsat efter personer efter jordskred i Norge. Foto: FREDRIK HAGEN Vis mere Man leder fortsat efter personer efter jordskred i Norge. Foto: FREDRIK HAGEN

Dronebilleder viser, at der er et område nær en børnehave og et plejehjem, hvor der fortsat er stor bevægelse i jorden.

Flere steder i de evakuerede områder planlægger man at bore ned i jorden for at undersøge, hvor slemt det står til, og om jorden fortsat vil skride.