Sydvest for den græske ø, Rhodos har der onsdag været et større jordskælv.

Det skriver flere græske medier samt det danske Udenrigsministerium.

Jordskælvet indtraf klokken 13.57 dansk tid og er ifølge græske medier og diverse jordskælvs-overvågningsværktøjer blevet målt til 5,9 på Richterskalaen.

Der forventes også, at der kommer flere efterskælv. Epicenter er placeret i havområdet 58 kilometer sydøst for øen.

Udenrigsministeriet opfordrer danskere i området til at kontakte deres pårørende for at give livstegn.

Desuden opfordrer de også til at følge med i lokale myndigheders anvisninger.

Ved behov for akut rådgivning kontakt Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter.

B.T. følger sagen.