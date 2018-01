Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,3 har ramt klokken 10.18 dansk tid ud for Perus kyst.

Berlin. Der er udsendt varsling om fare for "farlige tsunamibølger", efter at et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,3 har ramt ud for kysten af det centrale Peru.

Tsunamifaren gælder for kyster inden for 300 kilometers afstand af jordskælvets epicentrum, oplyser tsunamiadvarselscenteret The Pacific Tsunami Warning Centre, der ligger på Hawaii.

Det er USA's Geologiske Undersøgelser, USGS, der har målt skælvets størrelse.

Det ramte klokken 10.18 dansk tid med en dybde på omkring 12 kilometer.

/ritzau/dpa