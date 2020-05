»Vi har lige lidt af et jordskælv her. Det er et temmelig mærkbart skælv, i tilfælde af at du kan se tingene bevæge sig omkring mig.«

Sådan lød det fra New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, da et voldsomt jordskælv mandag morgen helt bogstaveligt fik benene til at ryste under borgerne på New Zealands nordø.

Jordskælvet lå på 5,8 på richterskalaen og var altså af moderat styrke. Det ramte ud for kysten nær byen Levin kort før klokken otte i en dybde af cirka 50 kilometer.

Levin ligger omkring 90 kilometer nord for hovedstaden Wellington, hvor Jacinda Ardern befandt sig.

Premierministeren selv lod sig dog ikke ryste af skælvet.

Hun var nemlig midt i et direkte tv-interview fra parlamentets Beehive-bygning i Wellington, da rystelserne ramte, og valgte at smile sig gennem det voldsomme jordskælv, selvom det tydeligt ses i interviewet, at Beehive-bygningen ryster omkring hende.

Ifølge redningstjenesten St John Ambulance og politiet i New Zealand er der ingen rapporter om skader eller tilskadekomne. Der blev heller ikke udstedt noget tsunamivarsel, skriver Ritzau.

Jordskælvet nåede at stoppe, inden interviewet med premierministeren var slut:

»Det er netop stoppet. Vi har det fint. Jeg står ikke under nogen hængende lamper eller andet, og det ser ud til, at jeg befinder mig i en sikker bygning,« lød det da fra en smilende og efter omstændighederne rolig Jacinda Ardern.

New Zealand ligger i Pacific Ring of Fire. Ildringen er betegnelsen for det bælte af vulkaner, der ligger rundt langs de asiatiske og amerikanske stillehavskyster.

Cirka fire femtedele af alle verdens jordskælv og vulkanudbrud finder sted i bæltet.

Hvert år forekommer der omkring 15.000 jordskælv i Pacific Ring of Fire. Omkring 100-150 er kraftige nok til at kunne mærkes.