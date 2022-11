Lyt til artiklen

Et jordskælv på 5,5 på Richterskalaen har ramt ud for den italienske havneby Rimini i Adriaterhavet. Man kunne mærke skælvet over det centrale Italien og dele af Balkan.

Huse rystede i adskillige sekunder, og der var rapporter om mindre ødelæggelser, men ingen kom tilsyneladende til skade.

Skoler blev lukket i dele af regionen, og tog måtte holde stille i byen Ancona. Der var mistanke om skader på sporene. Det skriver BBC.

De italienske myndigheder siger, at skælvet skete på otte kilometers dybde. Det kunne mærkes i Rom, og nordpå i Bologna, i Slovenien, Kroatien og i Bosnien og Hercegovina.

Qui siamo alla stazione di #Ancona dopo il #terremoto di magnitudo 5.7 questa mattina sulla costa marchigiana, in mare tra #Croazia e #Italia, profondità 8 km

#Marche#earthquake pic.twitter.com/HqHpTQsvXm — Marco Ferraglioni (@MFerraglioni) November 9, 2022

Klokken syv minutter over syv i morges kom den første rystelse. Den blev fulgt af en række mindre rystelser.

I byen Anconas centrum faldt der en smule murværk ned og indbyggerne løb ud på vejen i panik. Flere tog i retning mod Rom blev aflyst.

En indbygger i Fano, en kystby mellem Rimini og Ancona, fortalte nyhedsbureauet ANSA, at lamperne over vejen begyndte af svaje og folk kom løbende ud i gaderne.

Den lokale Fano TV-præsenter Massimo Foghetti var i gang med en udsendelse, da hele studiet begyndte at svaje.

#Terremoto in diretta durante la rassegna stampa dell’emittente Fano Tv 19. Massimo Foghetti cerca di capire, poi arriva un’altra scossa e fugge. La trasmissione viene interrotta pic.twitter.com/ZkyACR6T5E — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 9, 2022

De lokale brandmyndigheder havde dog ikke modtaget nogen opkald om hjælp.