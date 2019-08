Et jordskælv har torsdag ramt det vestlige Tyrkiet.

Det skriver Udenrigsministeriets Borgerservice.

'Jordskælv tæt ved Izmir på Kusadasi kysten og i Bozkurt i Denizli provinsen. Risiko for efterskælv,' skriver Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

TYRKIET: Jordskælv tæt ved Izmir på Kusadasi kysten og i Bozkurt i Denizli provinsen. Risiko for efterskælv. Følg de lokale myndigheders anvisninger. Følg udviklingen her: https://t.co/TUCuDLtr5j

Ifølge mediet Stuff blev skælvet målt til en styrke på 6.0 på Richterskalaen.

Som det fremgår i tweetet er der risiko for et efterskælv. Derfor opfordrer Udenrigsministeriets Borgerservice danskere til at følge myndighedernes anvisninger.

Ifølge U.S. News blev to huse væltet i byen Bozkurt, mens adskillige huse har fået revner i vægge som følge af jordskælvet. Der er endnu ingen meldinger om personskader.

