Et kraftigt jordskælv, der umiddelbart er målt til 7,4 på richterskalaen, har ramt nær den amerikanske delstat Alaskas kyst.

Siden har de amerikanske myndigheder udsendt en tsunami-advarsel for området.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

»Der er blevet udsendt en tsunami-advarsel for nogle områder i den amerikanske delstat Alaska, efter at et jordskælv med en styrke på 7,4 ramte landet klokken 06.48 søndag,« lyder det fra AFP, som citerer den amerikanske geologiske myndighed USGS for oplysningerne.

Skælvet skal have ramt i en dybde af 9,3 kilometer ud for Alaskas kyst, skriver Reuters.

Efterfølgende har de amerikanske myndigheder udsendt en tsunami-advarsel for de regioner i Stillehavet, der ligger tæt på jordskælvet.

Det fandt sted omkring 88 kilometer sydvest for Sand Point i Alaska.