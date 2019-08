Et kraftigt jordskælv har ramt nær ved Japan.

Jordskælvet - der målte 6,5 på Richterskalan - ramte ud for Fukushima-præfekturet i den østlige del af landet søndag aften lokal tid.

Det skriver Japan Times.

Også i landets hovedstad, Tokyo, som ligger omkring 250 kilometer syd derfra, kunne man mærke skælvene, forlyder det.

Jordskælvets epicenter befandt sig ud for kysten ved Fukushima i en dybde af 50 kilometer, oplyser Japan Meteorological Agency ifølge Independent.

Umiddelbart er der ikke udsendt nogle advarsler om tsunamier - og der er ikke kommet meldinger om tilskadekomne.

Det er langt fra første gang, at lige netop det område i Japan er blevet ramt af jordskælv.

For otte år siden - i 2011 - ramte et massivt jordskælv, som målte hele 9,0 på Richterskalaen, havbunden ud for Japans kyst.

Skælvet udløste voldsomme tsunamibølger, og mere end 15.000 mennesker mistede livet i katastrofen.

Tsunamibølgerne ramte også atomkraftværket Fukushima, hvor tre atomreaktorer nedsmeltede.

Det medførte et radioaktivt udslip, og flere end 100.000 indbyggere blev evakueret fra deres hjem i regionen for at undgå at blive udsat for radioaktivitet.

Tidligere er det blevet anslået, at oprydningsarbejdet på og omkring atomkraftværket kan tage op til 40 år.

Fukushima-katastrofen regnes for at være den værste atomkatastrofe siden Tjernobyl-ulykken i 1986.