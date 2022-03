En jordskælv har tidligt mandag morgen ramt Nordsøen – midt mellem Norge og Færøerne.

Det skriver flere norske medier som VG og NRK.

Jordskælvet blev registreret kl. 6.32 og er blevet beregnet til at have en styrke mellem 4,4 og 4,6. Det havde epicenter 138 kilometer vest for norske Florø.

Rystelserne kunne mærkes på hele den norske vestkyst, kaldet Vestlandet, lyder det fra Berit Marie Storheim, senioringeniør ved 'jordskjelvstasjonen' ved Universitetet i Bergen

»Skælvet kunne mærkes i hele Vestlandet, langt ind i fjordene. Folk har godt kunnet mærke det,« siger hun til VG.

Norsar, der måler seismisk aktivitet, mener, at styrken på jordskælvet var 5,1.

»Det var et usædvanligt kraftigt jordskælv,« siger selskabets direktør, Anne Strømmen Lycke, til NRK.

Der er dog ingen risiko for tsunamier, da styrken i så fald skal være op mod seks eller syv.

Ifølge NRK har der været meldinger om, at folk mandag morgen har mærket det fra Stavanger i syd til Romsdal i nord.

»Jeg lå i sengen og slumrede, og jeg kunne mærke glasruderne klirre, og det rumlede i et godt stykke tid. Jeg troede, at det var et jordskred, men tænkte også på jordskælv,« som en nordmand i området, Haldis Kilen, beskriver det over for NRK.

