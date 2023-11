Et jordskælv med en styrke på 3,1 har natten til tirsdag ramt nær den islandske by Grindavík, mens der fortsat er fare for et vulkanudbrud i området.

Samtidig har der over natten været aktivitet ved kraftværket i Svartsengi, hvor man er gået i gang med at forberede opførslen af et forsvarsværk.

Det skriver det islandske medie RUV og det norske nyhedsbureau NTB.

Jordskælvet fandt sted omkring 3,5 kilometer nordøst for Grindavík kort før klokken fire tirsdag morgen.

Der er opstået revner i jorden som følge af jordskælvene og den vulkanske aktivitet nær Grindavik. Foto: Road Administration Of Iceland/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Der er opstået revner i jorden som følge af jordskælvene og den vulkanske aktivitet nær Grindavik. Foto: Road Administration Of Iceland/Reuters/Ritzau Scanpix

Byen er i forvejen blevet evakueret som følge af gentagne jordskælv og risikoen for et forestående vulkanudbrud.

Ifølge myndighederne er der fortsat stor sandsynlighed for et udbrud – men det er usikkert, hvor og hvornår det kan ske.

I den forbindelse har det islandske parlament, Alþingi, kort før midnat godkendt et hasteforslag om at opføre en beskyttende mur ved vigtig infrastruktur på halvøen Reykjanes, hvor Grindavík ligger.

Forslaget, der blev fremstillet af statsminister Katrín Jakobsdóttir, betyder blandt andet, at man vil opføre et forsvarsværk ved kraftværket i Svartsengi.

Billedet her er fra den 11. november. Foto: RUV/Ragnar Visage/Handout via REUTERS/Ritzau Scanpix Vis mere Billedet her er fra den 11. november. Foto: RUV/Ragnar Visage/Handout via REUTERS/Ritzau Scanpix

Ifølge det islandske medie RUV kunne man natten over se en del entreprenører i området omkring Svartsengi, ligesom der kunne ses lys fra maskiner på kraftværket.

Fredag aften blev landsbyen Grindavik, der ligger sydvest for Reykjavik, evakueret med kort varsel.

Et vulkanudbrud har den seneste tid været forventet på halvøen Reykjanes, som omfatter Keflavik lufthavn og de varme kilder, der er kendt som Den Blå Lagune.

Der bor lidt over 3.000 mennesker i Grindavík.

Endnu er det usikkert, om situationen kan udvikle sig til et reelt vulkanudbrud, men hvis det sker, kan det ende i et mareridtsscenarie, har den norske geolog Håkon Broder Larsen, der har boet på Island, udtalt til Dagbladet:

»Lavaen er 1.000 grader varm, når den kommer ud. Den smelter og brænder alt, hvad den kommer i nærheden af. Det er en destruktiv naturkraft, man ikke har lyst til at være for tæt på,« siger han.