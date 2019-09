Et jordskælv i Marmarahavet sydvest for den tyrkiske storby Istanbul forventes at forårsage efterskælv i byen.

Det meddeler Udenrigsministeriets Borgerservice på Twitter.

Personer, der opholder sig i byen, opfordres til at holde sig orienteret gennem medierne og følge myndighedernes anvisninger, skrives der.

TYRKIET: Jordskælv i Marmarahavet, som kunne mærkes i Istanbul. Efterskælv forventes. Følg de lokale myndigheders anvisninger. Hold dig opdateret via lokale medier.

Jordskælvet i Marmarahavet ramte torsdag omkring klokken 13 og havde en styrke på 5,7 på richterskalaen, som kunne mærkes i Istanbul.

Jordskælvet berettes at have varet i omkring 15 sekunder, og ifølge Tyrkiets præsident Recep Tayyip Erdogan, er otte personer kommet til skade og har modtaget lægehjælp.

Det skriver The Independent.