Et jordskælv har fredag formiddag amerikansk tid ramt New Jersey, som også har fået bygninger til at ryste i New York - og har kunnet mærkes i flere områder i nærheden.

Det skriver flere amerikanske medier, herunder The Guardian.

Jordskælvet måler 4,8 på richterskalaen, og har ramt den amerikanske østkyst, der ellers sjældent oplever jordskælv.

Indtil videre er der ikke meldinger om større skader.

Guvernøren i New York, Kathy Hochul, har reageret på X.

»Et jordskælv har ramt vest for Manhatten, og det har man kunnet mærke gennem New York. Mit team er ved at finde ud af, hvilke eventuelle skader, der måtte være opstået. Vi opdaterer offentligheden i løbet af dagen,« lyder det.

Jordskælvet ramte 10.20 lokal tid.

Opdateres.