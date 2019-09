Mindst to mennesker er kvæstet og flere bygninger styrtet sammen under et kraftigt jordskælv i Albanien.

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 5,6 har fået bygninger til at kollapse i en lille by tæt ved Albaniens hovedstad, Tirana.

Flere steder løb indbyggerne ud af deres huse, da de mærkede de kraftige rystelser.

Ifølge de foreløbige oplysninger er mindst to mennesker kommet lettere til skade og flere huse er kollapset i landsbyen Helmes, der ligger omkring ti kilometer fra hovedstaden.

I byen Durres, der ligger tæt på jordskælvets epicentrum, er mange ruder knust i husene. En del mure har tydelige revner, skriver albanske medier.

Omkring Tirana er der meldinger om strømafbrydelse på grund af skælvet. Både elektricitet og telefonlinjer er afbrudt.

Skælvets epicentrum lå mindre end 40 kilometer fra Tirana på ti kilometers dybde, oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

/ritzau/AFP