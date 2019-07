22 kilometer nordvest for Athen ramte et jordskælv. Der er umiddelbart ingen meldinger om tilskadekomne.

Et jordskælv med en styrke på 5,1 er registreret 22 kilometer nordvest for den græske hovedstad, Athen.

Det oplyser Det Geologiske Institut i Athen til nyhedsbureauet AP kort før klokken 13.30 fredag dansk tid.

Skælvet kunne mærkes i hovedstaden, hvor folk løb ud af bygninger og ud på gaden i byen.

Umiddelbart efter jordskælvet er der ingen meldinger om skader på hverken personer eller bygninger.

Jordskælvet resulterede i kortvarigt strømsvigt flere steder, og brandvæsenet har meldt om personer, der sidder fast i elevatorer rundt omkring.

Det er ikke sjældent, at Grækenland oplever jordskælv, skriver nyhedsbureauet AFP. Men det er sjældent, at det fører skader med sig.

I juli 2017 mistede to personer livet, da et jordskælv med en styrke på 6,7 ramte øen Kos i Det Ægæiske Hav.

For 20 år siden, i 1999, omkom 143 personer i Athen og i området, der ligger nordvest for hovedstaden under et skælv med en styrke på 5,9, skriver AFP.

/ritzau/