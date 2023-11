Det ulmer fortsat under den islandske halvø Reykjanes, hvor jordskælv på jordskælv på jordskælv den seneste tid har rystet lokalsamfund og fået faren for et vulkanudbrud til at stige.

Nu har myndighederne udsendt en evakueringsplan for fiskerbyen Grindavík.

Det skriver det islandske medie RÚV.

Det lokale beredskab har udsendt en plan, der blandt andet viser tre flugtveje ud af byen, der har 2.000 indbyggere og er den by, som ligger tættest på den seismiske aktivitet.

Evakueringsplanen Foto: David Andersen Vis mere Evakueringsplanen Foto: David Andersen

I planen opfordres beboerne også til at forberede sig på en eventuel evakuering af ​​byen – i tilfælde af jordskælv eller vulkanudbrud.

Alle familier rådes til at lægge en plan, så man ved, hvordan man skal agere, hvis scenariet bliver en realitet.

Hvis der på et tidspunkt udsendes en reel evakueresordre rådes beboerne også til at huske at lukke alle vinduer, trække alle stik ud – og efterlade et synligt skilt, hvor der står, at hjemmet er blevet forladt.

Derefter bør man tjekke, om naboer eller andre har forladt området.

Hvis man har plads i bilen, bør man tage fodgængere med, lyder det videre.

Evakueringsplanen blev sendt ud søndag – og natten til mandag lyder det, at jorden fortsat ryster på Reykjanes-halvøen.

Et jordskælv med en styrke på 3,6 blev ifølge RÚV mærket i mange bygder omkring klokken syv om morgenen, mens adskillige jordskælv blev registreret ved Grindavíkurveg natten til mandag, det kraftigste omkring midnat.

Samtidig er der ifølge det islandske medie stadig betydelig seismisk aktivitet omkring Grindavík på grund af ophobningen af ​​magma ved bjerget Þorbjörn.

Der er dog ingen klare tegn på, at magmaen bevæger sig tættere på overfladen, og det vides ikke, om situationen kan ende i et vulkanudbrud.

Også tidligere er der blevet målt magma i området, uden det har ført til udbrud, men med den nuværende seismiske aktivitet regnes muligheden for at være mere sandsynlig end tidligere, er det blevet oplyst.

I slutningen af oktober oplyste landets meteorologiske kontor, at der var registreret over 5.500 små jordskælv på få dage.

Med sine omkring 150 vulkaner og 32 aktive vulkansystemer er Island ikke fremmed for vulkanudbrud.

Så sent som denne sommer var der et mindre udbrud på Reykjanes-halvøen efter tusindvis af små jordskælv, og i april 2010 lammede et vulkanudbrud store dele af flytrafikken i Europa, da vulkanen Eyjafjallajökull sendte askeskyer flere kilometer op i luften over et meget stort område.