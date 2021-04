Prins Hamza bin Hussein, der er halvbror til den jordanske kong Abdullah, har sammen med udenlandske magter forsøgt at destabilisere landet.

Det siger Jordans vicepremierminister Ayman Safadi.

Prins Hamza har selv oplyst, at han er sat i husarrest.

Prinsen har ifølge Safadi været efterforsket et stykke tid.

Lørdag udsendte militæret en advarsel, der var rettet til prinsen, om handlinger, der vil ryste "sikkerheden og stabiliteten i Jordan".

Landet regnes som et af USA's nære allierede i Mellemøsten.

Flere andre prominente embedsfolk er anholdt i sagen.

Safadi siger, at efterforskere har overvåget den kommunikation, der har været med fremmede parter om at finde "den rette timing for at destabilisere Jordan".

Fremmede efterretningstjenester skal blandt andet have haft kontakt til Hamzas kone. Det skal have handlet om, hvordan man kunne organisere, at hun og hendes mand kunne forlade landet.

Hamza var oprindeligt kronprins, men blev frataget den rolle af kong Abdullah i 2004. I stedet gjorde Abdullah sin egen søn, Hussein bin Abdullah, til kronprins.

Vicepremierminister Safadi siger, at kong Abdullah "besluttede, at det var bedst at tale direkte med prins Hamza for at løse det (anklagen red.) inden for familien og for at forhindre, at det ville blive udnyttet".

Kongen gik selv ud lørdag aften ud og bad sin bror om at indstille handlinger, der kan skade landets "sikkerhed og stabilitet", skrev landets statslige nyhedsbureau Petra.

/ritzau/Reuters