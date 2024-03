Fire tons nødhjælp, der blandt andet omfatter medicin, er blevet kastet ned fra luften til hospital i Gaza.

Storbritannien og Jordan har fra luften kastet fire tons nødhjælp, herunder medicin, brændstof og mad, til Tal Al-Hawa hospitalet i det nordlige Gazastriben.

Det oplyser det britiske udenrigsministerium onsdag, skriver Reuters.

Hjælpen, der er britisk finansieret, blev leveret af det jordanske luftvåben.

- Tusindvis af patienter vil få gavn af dette, og brændstoffet vil muliggøre, at dette vitale hospital kan fortsætte sit livreddende arbejde, siger den britiske udenrigsminister, David Cameron, i en udtalelse.

- Dog er situationen i Gaza desperat, og der er behov for betydeligt mere hjælp hurtigt.

David Cameron opfordrer samtidig til en "øjeblikkelig humanitær pause" for at tillade yderligere hjælp til Gazastriben "så hurtigt som muligt".

Det jordanske luftvåben har en del gange under konflikten leveret medicinsk udstyr ved nedkastninger.

Jordans kong Abdullah har blandt andet tidligere deltaget i en operation, hvor et militærfly kastede nødhjælp over Gaza, oplyste den statsejede tv-station Al Mamlaka.

En videooptagelse af kongen viste ham i en militæruniform om bord på militærflyet, hvor forsyningerne blev nedkastet til et jordansk-drevet felthospital i det krigshærgede område.

Fra britisk side udtrykte prins William tirsdag, at han er "dybt bekymret over de frygtelige menneskelige omkostninger" ved konflikten i Mellemøsten.

Han opfordrede samtidig til, at krigen mellem Israel og Hamas stopper hurtigst muligt.

- Der er desperat behov for øget humanitær støtte til Gaza. Det er afgørende, at der kommer hjælp ind, og at gidslerne bliver løsladt, sagde prins William ifølge Reuters.

Krigen i Gaza startede 7. oktober sidste år, da Hamas angreb Israel og slog 1200 mennesker ihjel.

Dengang kaldte kong Charles angrebene for "barbariske terrorhandlinger".

