Urolighederne i Jordans palads lader til at køle af, efter at kongen har lovet at mægle med anklaget prins.

Prins Hamza bin Hussein har mandag lovet at være loyal over for sin halvbror, Jordans kong Abdullah.

Samtidig har kongen accepteret at mægle i konflikten, der sendte prinsen i husarrest i weekenden.

Her beskyldte Jordans regering den 41-årige tidligere kronprins for at være involveret i en oprørsk sammensværgelse, der sammen med udenlandske magter forsøgte at destabilisere landet.

Prinsen havde ifølge Jordans vicepremierminister, Ayman Safadi, været efterforsket et stykke tid.

Lørdag udsendte militæret en advarsel, der var rettet til prinsen, om handlinger, der vil ryste "sikkerheden og stabiliteten i Jordan".

Efter at være blevet sendt i husarrest beskyldte prins Hamza via BBC Jordans ledere for nepotisme, korruption og dårlig forvaltning.

Den næste dag sagde landets udenrigsminister, at prinsen var en del af en "ondsindet sammensværgelse", der var blevet afværget.

Mindst 16 af Hamzahs ansatte blev anholdt i sagen, herunder en tidligere stabschef og en tidligere minister. De anklages for at samarbejde med udenlandske aktører for at underminere landets sikkerhed.

Men mandag lader det så til, at der er lagt en dæmper på urolighederne i paladset, og Hamzah har svoret sin loyalitet til kongen.

- Jeg vil være tro mod mine forfædres arv, følges deres vej og være loyal over for hans majestæt. Jeg vil altid være klar til at hjælp og støtte kongen og kronprinsen, skriver Hamzah i et brev ifølge paladset.

- Jeg vil altid være klar til at hjælpe og støtte hans majestæt kongen og hans kronprins, lyder det videre i brevet.

Hamzahs loyalitetserklæring er kommet, kort tid efter at paladset meldte, at kong Abdullah havde indgået aftale om at mægle i spørgsmålet om prins Hamzah inden for rammerne af den regerende familie".

Mægleren bliver prins Hassan, der er kongens onkel og selv tronarving.

Kong Abdullah fratog prins Hamza kronprinstitlen i 2004.

Prins Hamza har i mange år været skubbet ud på sidelinjen i Jordan. Men han har flere gange fået myndighederne til at reagere vredt på hans kontakter til jordanske klaner, der føler sig marginaliseret.

Prinsen mor, dronning Noor, har tidligere forsvaret sin søn mod beskyldninger.

/ritzau/AFP