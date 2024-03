Monark var med om bord på et militær fly på mission, hvor medicinsk udstyr blev kastet ned til felthospital.

Jordans kong Abdullah har deltaget i en operation, hvor militærfly kastede nødhjælp over Gaza, oplyser den statsejede tv-station Al Mamlaka søndag.

En videooptagelse af kongen viste ham i militær uniform om bord på et militærfly i en af de seneste missioner, som det jordanske luftvåben har udført med at nedkaste medicinske forsyninger til et jordansk-drevet felthospital i det krigshærgede område.

Der blev ikke oplyst en dato for, hvornår kongen deltog.

Det jordanske luftvåben har en del gange under krigen leveret medicinsk udstyr ved nedkastninger.

Kong Abdallah ventes mandag at møde USA's præsident, Joe Biden, i Det Hvide Hus for at diskutere Gaza-krigen og konflikten mellem Israel og palæstinenserne.

/ritzau/Reuters