For et års tid siden var engelske Jordan Adlard Rogers en 31-årig mand med en lille familie, som hver måned måtte slås for at betale sine regninger.

I dag ejer han en af Englands fineste ejendomme, har bygget et fitnesscenter i sit hus og lægger billeder på Instagram af sin nye Mercedes.

En DNA-prøve i efteråret 2018 gjorde ham med ét til en særdeles velhavende mand, skriver The Times.

Historien starter for 23 år siden, da Jordan Adlard Rogers var bare otte år gammel.

Her fik han af vide, at han måske var søn af Charles Rogers, som boede på den fine og eksklusive ejendom Penrose Estate i Cornwall.

En ejendom, som havde været i Rogers-familien siden 1771 og breder sig over godt 1.500 hektar land. Her ligger et kæmpe hus som hovedbolig – og mere end 40 andre boliger på ejendommen.

Gennem årene var der dialog mellem Jordan Adlard Rogers og Charles Rogers en del gange.

Samtaleemnet var, om der skulle foretages en DNA-prøve, så det kunne fastslås, om Jordan Adlard Rogers i virkeligheden var Charles Rogers’ søn.

Af forskellige årsager skete det ikke.

Charles Rogers levede de sidste 40 år af sit liv som massiv stofmisbruger.

Han havde en række ansatte til at holde den imponerende familie-ejendom, som er prissat til knap 500 millioner kroner.

Også hans bror og forældre boede på ejendommen, men de er alle døde.

I august 2018 tog Jordan Adlard Rogers igen kontakt for at høre, om ikke de skulle få foretaget den DNA-test.

Care worker inherits Penrose Estate after DNA test -BBC NEWS https://t.co/dfNvuIq7Bk pic.twitter.com/tftxUR0de7 — news rss (@oqexu) May 21, 2019

Her kunne ansatte ved ejendommen dog fortælle, at Charles Rogers for nylig var død af en overdosis heroin.

Og så rullede bolden ellers derudaf.

En DNA-prøve slog kort efter fast, at Jordan Adlard Rogers rent faktisk var Charles Rodgers’ søn,

Nu har han arvet Penrose Estate. Ud over ejendommen modtager han også op mod 10.000 kroner om ugen fra en fond.

»Jeg er nu for alvor ved at falde til. Folk siger, jeg er heldig, men jeg ville bytte det her for at kunne gå tilbage, så Charles kunne vide, at jeg var hans søn. Måske havde tingene udviklet sig i en anden retning,« siger Jordan Adlard Rogers til Independent.

Han har nu startet en velgørenhedsorganisation, som skal sikre midler til byerne Porthleven og Helston, hvor han har været ansat som kommunalarbejder.

»Jeg vil aldrig glemme, hvor jeg kommer fra,« erklærer Jordan Adlard Rogers.