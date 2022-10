Lyt til artiklen

Det er Jonas Jørgensens første tur til Kreta, og han har allerede fået »én på oplevelsen'.«

Sådan beskriver han det selv, efter han fredag aften landede med sin kæreste på Kreta og fik det kraftige stormvejr at mærke.

»Vi havde lejet en lille bil, fordi vi bor på et hotel oppe i bjergene tæt på kysten. Her mærkede jeg en sindssyg rysten i bilen. Det var bestemt ikke sjovt, det var voldsomt, men vi skulle jo frem,« fortæller han.

Herfra udviklede det sig til voldsom torden, der holdt ham vågen natten til lørdag.

»Der har været lysshow på himlen. Tordenbragene var lige over os, så jeg har ligget vågen det meste af natten,« fortæller han.

Lørdag vågnede de egentlig op til en fin dag, og de havde derfor bevæget sig ud til promenaden for at få noget at spise.

»Det var som et splitsekund. Regnen kom pludseligt, og der var meget vand på vejene,« fortæller han og understreger, at der i øjeblikket »blæser virkelig meget,« og at bølgerne bliver markant højere.

»Vi er blevet advaret af receptionen om at tage ud foreløbigt, så nu befinder vi os på hotellet,« fortæller han.

»Det har været en voldsom start på ferien, og det var bestemt ikke, hvad jeg havde regnet med.«

Udenrigsministeriet melder nu også ud om »det kraftige stormvejr« og »voldsomme oversvømmelser.«

I et tweet skriver de, at stormen nu bevæger sig mod øerne Kassos og Karpathos.

B.T. har været i kontakt med flere danskere, der i øjeblikket befinder sig på Kreta. En af dem er Zeleste Mogensen, der sammen med sin familie er på hotelværelset og »ikke kan komme nogle steder hen.«

Hun har også modtaget en besked fra rejseselskabet Spies, der anbefaler deres gæster at blive inden døre.

Indtil videre er en person fundet død i sin bil, mens 'et ukendt antal mennesker' er savnet på den græske ferieø.

Mindst ni køretøjer skal bjærges, efter at de er blevet opslugt af vandmasserne. Borgmesteren har kaldt situationen for »ude af kontrol« og »usædvanlig«