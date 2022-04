Det er næste 30 år siden, at James Bulger døde, men den toårige dreng er på ingen måde glemt.

Hvert år til jul stiller hans mor en stol frem til ham ved middagsbordet, og hun taler stadig om ham, som om han var i live.

Glemt er heller ikke de to drenge, der brutalt kidnappede, mishandlede og til sidste dræbte den lille dreng i Liverpool tilbage i 1993.

Jon Venables og Robert Thompson var begge ti år, da de begik forbrydelsen, der sendte et chok gennem ikke bare Storbritannien men også gennem resten af verden.

James Bulger blev kun to år. (Arkivfoto) Foto: REUTERS Vis mere James Bulger blev kun to år. (Arkivfoto) Foto: REUTERS

En februardag i 1993 bortførte to tiårige den lille dreng under en shoppingtur i et stormagasin i Liverpool.

Og som om det ikke var rædselsvækkende nok i sig selv, så kom det også senere frem, at de to drenge – inden de slog James ihjel – udsatte ham for grov mishandling.

Hans lemlæstede lig blev få dage senere fundet i et område i Liverpool nogle kilometer væk.

Venables og Thompson blev de yngste dømte drabsmænd i moderne britisk historie. Men selvom dommen lød på livsvarigt fængsel, blev de begge løsladt i 2001 med nye identiteter.

I 2017 røg Venables dog bag tremmer igen, da han blev dømt for besiddelse af børneporno.

Nu skriver den britiske avis, Daily Mail, at han søger om prøveløsladelse.

Det sker ifølge avisen, fordi de britiske politikere barsler med en ny lov, der skal gøre det muligt for ministre at modsætte sig løsladelse af de mest farlige forbrydere af hensyn til den samfundsmæssige sikkerhed.

Venables forsøger angiveligt at slippe ud af fængslet, før den nye, skrappere lov bliver en realitet.

Myndighederne har kontaktet James Bulgers forældre for at få dem til at udfærdige en ny offererklæring. De håber nu at blive inviteret til en fremtidig høring om sagen.

James' far, Ralph Bulger, vil kæmpe for at Venables' anmodning afvises.

»Jeg ønsker, at Venables skal vide, hvorfor jeg mener, at han skal nægtes prøveløsladelse,« siger han til avisen.

»I alt for lang tid er ofre og pårørende blevet ignoreret, mens myndighederne satte de såkaldte rettigheder for de farligste kriminelle først.«

Venables anmodede også om prøveløsladelse tilbage i 2020. Dengang blev den afslået med den begrundelse, at han stadig var tiltrukket af seksuel vold.

Bliver den nye lovgivning vedtaget, får den konsekvenser for drabsmænd, seksualforbrydere, terrorister og pædofile mordere.

Planen er, at den britiske justitsminister skal have sidste ord i forbindelse med løsladelse af omkring 660 drømte om året.