"Joker" er blandt andet nomineret for bedste film og bedste mandlige hovedrolle ved årets Bafta-prisuddeling.

Filmen "Joker" fører an med flest nomineringer til dette års Bafta-prisuddeling.

I alt er "Joker" nomineret til 11 priser, herunder for bedste film og for bedste mandlige hovedrolle. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Bafta.

I filmen er det skuespilleren Joaquin Phoenix, der indtager rollen som den problemramte Arthur Fleck, som senere bliver til Joker.

Den rolle modtog Joaquin Phoenix forleden en Golden Globe-pris for.

Også filmene "The Irishman" og "Once Upon a Time in Hollywood" er nomineret for bedste film.

Den Martin Scorcese-instruerede "The Irishman", som kun har kunnet ses på streamingtjenesten Netflix, er i alt nomineret til ti priser.

Det samme er "Once Upon a Time in Hollywood", som er instrueret af Quentin Tarantino.

Krigsfilmen "1917", som først er kommet i de danske biografer i det nye år, er også nomineret til bedste film. Samlet er filmen nomineret til ni priser.

Ved den nylige Golden Globe-prisuddeling løb "1917" med prisen for bedste film for næsen af blandt andet "Joker" og "The Irishman".

Ingen danske film, skuespillere eller instruktører er nomineret til nogen priser ved dette års Bafta-prisuddeling.

Prisuddelingen finder sted i London søndag 2. februar.

Bafta står for the British Academy of Film and Television Arts. Det er en uafhængig organisation, der "støtter, udvikler og promoverer kunstarten inden for levende billeder".

Bafta er en af de mest prestigefyldte filmpriser i Storbritannien og kaldes ofte den britiske lillebror til den amerikanske Oscar.

Det er branchen selv, som vælger de nominerede. Det er nemlig organisationens cirka 8000 medlemmer, som stemmer på, hvem de mener skal have mulighed for at løbe med bronzestatuetten.

Man kan søge om at blive medlem af Bafta, hvis man arbejder inden for film-, tv- eller spilbranchen i Storbritannien.

/ritzau/