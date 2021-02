Storbritannien har tilstrækkeligt med vaccineforsyninger, men vil gerne have flere, siger premierminister.

Premierminister Boris Johnson siger på et tv-transmitteret pressemøde, at London og andre storbyer vil være fulde af liv igen, hvis folk blot har tillid og tro på fremtiden.

- Fantastiske storbyer som London vil blive vakt til live igen fra pandemien og kommer til at summe af liv og spænding igen, når folk igen følger sig trygge, siger den britiske regeringsleder.

Johnson siger, at pandemien kan føre til visse nye udviklinger, men han tror ikke på, at covid-19 vil medføre fundamentale forandringer for livet i storbyerne.

- Jeg er skeptisk, når folk siger, at dette vil medføre massive forandringer i det urbane liv. Jeg tvivler. Jeg tror, at vores storbyer kommer tilbage med fuld kraft sammen med resten af økonomien.

Han fastslår samtidig, at Storbritannien har tilstrækkeligt med vaccineforsyninger, men at landet altid er på udkig efter flere.

- Vi tror på, at vi har de forsyninger, som vi har brug for til at fastholde rytmen og tidsplanen, siger han.

- Det er klart, at vi hele tiden forsøger at få mere af vore leverandører, hvor det er muligt i henhold til de kontrakter, som vi har underskrevet, siger den britiske premierminister.

Johnson sagde i en tale i parlamentet tidligere mandag, at det engelske samfund vil blive genåbnet over fire etaper.

- Det første store skridt bliver skolerne, som genåbnes 8. marts.

- Vores prioritet har hele tiden været at få børnene tilbage i skolen, hvilket vi ved er afgørende for deres uddannelser og for deres psykiske og fysiske trivsel, siger den britiske premierminister.Fra den 8. marts vil det også være tilladt for to personer at mødes udenfor og tale sammen.

Fra den 29. marts vil det være tilladt at mødes udendørs for to husholdninger eller for seks personer.

Udendørs sport - blandt andet fodbold, golf og tennis - bliver også tilladt fra 29. marts.

Almindelige butikker, frisører, sportscentre og udendørs servering bliver tilladt fra 12. april, hvis særlige betingelser opfyldes.

Fra 17. maj vil der blive åbnet for, at en del tilskuere kan følge idrætsarrangementer.

De videre skridt vil afhænge af vaccinationer, smitte og presset på hospitaler og antallet af dødsfald. /ritzau/Reuters