Johnson planlægger at suspendere parlamentet igen.

Den konservative britiske premierminister, Boris Johnson, har en plan om at suspendere parlamentet en gang til for at kunne gøre sine lovforslag klar.

Men det vil blive gjort på en måde, så det bryder med en afgørelse fra Højesteret i sidste uge, siger han ifølge Reuters.

Boris Johnson lovede søndag sine partifæller, at han vil blive på sin post, selv om det ikke skulle lykkes ham at få Storbritannien til at træde ud af EU 31. oktober.

Johnson sagde ved starten på det konservative partis fire dages landsmøde i Manchester, at det kun er den konservative regering, som kan garantere brexit.

Den nye suspendering af parlamentet kommer som noget af en overraskelse. Dog har det siden mandag været planen, at premierministeren tirsdag ville præsentere en detaljeret plan for brexit.

Det forventes, at planen vil indeholde en alternativ løsning på striden om den såkaldte 'irske bagstopper', som det endnu ikke er lykkedes at blive enige med EU's ledere om.

Planen vil ifølge The Telegraph være baseret på en etablering af en 'økonomisk zone' i Irland.

Det skal sikre, at landbrugs- og fødevarer kan bevæge sig mellem Nordirland og Irland uden at skulle kontrolleres af toldmyndighederne ved grænsen.

Spørgsmålet om toldgrænsen mellem EU-landet Irland og Nordirland, der er en del af Storbritannien, har været den helt store knast i brexitforhandlingerne mellem EU og Storbritannien.

Opdateres....