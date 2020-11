Beslutning om at øge finansiering til forsvaret i Storbritannien følger et valgløfte fra Boris Johnsons parti.

Storbritanniens konservative premierminister, Boris Johnson, vil torsdag offentliggøre den største investering i det britiske forsvar siden den kolde krig.

Johnson forventes i en tale i parlamentet at præsentere en ekstra bevilling på 16,5 milliarder pund i løbet af de næste fire år.

Beløbet svarer til omkring 137 milliarder kroner.

Beslutningen følger et valgløfte fra Det Konservative Parti om at hæve forsvarsbudgettet med en halv procent over inflationen frem til 2025.

Forsvarsbudgettet er i øjeblikket lige under 42 milliarder pund om året.

Premierministerens kontor i Downing Street siger, at beløbet vil "styrke Storbritanniens position som det land, der bruger mest på forsvar i EU og næstmest i Nato".

- Jeg har taget denne beslutning, fordi forsvaret kommer først, siger Johnson i en erklæring, der er blevet frigivet før talen torsdag.

- Den internationale situation er mere farlig og intens end den på noget tidspunkt har været siden den kolde krig, og Storbritannien skal være tro mod vores historie og stå sammen med vores allierede. For at opnå dette er vi nødt til at opgradere vores forsvar, lyder det videre.

Den øgede bevilling vil give mulighed for investeringer i ny teknologi på områder som cyber og rummet, og den skal også være med til til at rette nuværende svagheder i det britiske forsvar, melder Downing Street.

Den øgede finansiering kommer på et tidspunkt, hvor den britiske økonomi er hårdt ramt af coronakrisen.

Coronakrisen har fået myndighederne til at bruge enorme summer af penge til borgere og virksomheder.

/ritzau/AFP