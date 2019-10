Den britiske regering vil anmode om, at den nuværende parlamentssamling bliver suspenderet fra om aftenen tirsdag den 8. oktober.

I en erklæring fra Downing Street hedder det, at premierminister Boris Johnson vil suspendere parlamentet fra den 8. til den 14. oktober.

Det er kutyme, at parlamentet suspenderes kortvarigt forud for præsentationen af en regerings lovkatalog, der ligeledes per tradition fremsættes af dronningen i en tale.

'Premierministeren har konsekvent gjort det klart, at han ønsker at fremsætte et nyt lovkatalog med en dronningetale,' skriver premierministerens kontor i en meddelelse.

Ifølge The Guardian udtaler Boris Johnson:

»Jeg vil levere på folkets prioriteter. Regeringen vil præsentere sine planer for sundhedsvæsnet, skoler, kriminalitet, investeringer i infrastruktur og at opbygge en stærkere økonomi.«

Mens det er normalt, at parlamentet bliver suspenderet kortvarigt, forsøgte Boris Johnson i september at suspendere parlamentet i fem uger.

Det skabte stor vrede og modstand i parlamentet. Medlemmerne anså den melding for en taktik for at sætte den lovgivende forsamling ud af kraft. På den måde kunne Boris Johnson gennemføre sin strategi for brexit egenhændigt, lød kritikken.

Den lange suspendering blev indklaget til den britiske højesteret. Den afgjorde, at premierministeren ikke havde leveret tilstrækkelige argumenter for, hvorfor en så lang suspendering var nødvendig. Det skete enstemmigt.

»Domstolen må konkludere, at beslutningen om at råde hendes majestæt til at suspendere parlamentet var ulovlig.«

»Parlamentet må være i stand til at vedtage love, som alle må følge. Dette princip ville blive undergravet, hvis regeringen kan hindre udøvelsen af denne funktion.«

»Derfor var suspenderingen af parlamentet ulovlig, ugyldig og uden virkning,« sagde højesteretspræsident Lady Brenda Hale i kendelsen i slutningen af september.

Afgørelsen medførte, at parlamentsmedlemmerne hurtigt rejste tilbage til London.

/ritzau/