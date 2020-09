EU og briterne fortsætter tirsdag meget vanskelige forhandlinger om det fremtidige forhold.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil tirsdag sige til EU's ledere, at skilsmisseaftalen mellem briterne og EU har "selvmodsigende" elementer og skal omskrives.

Det skriver britiske The Telegraph.

Nogle af elementerne i aftalen var "uforudsete", da den blev indgået, mener en højtstående kilde i regeringen ifølge avisen.

Og det vil også være Johnsons budskab til EU.

- Protokollen er selvmodsigende på nogle punkter den taler om at beskytte EUs indre marked, men også om at give Nordirland uhindret adgang til det britiske marked, siger kilden til The Telegraph.

- Man kan ikke få begge dele.

EU og Storbritannien underskrev skilsmisseaftalen i oktober 2019, og brexit blev en realitet 31. januar 2020.

Fra den dato begyndte en aftalt overgangsperiode, hvor fælles regler fortsat gælder. Den udløber 31. december i år.

EU og Storbritannien har siden skilsmisseaftalen haft yderst vanskelige forhandlinger om det fremtidige forhold, og her begynder ottende forhandlingsrunde tirsdag.

