Uanset hvad der sker, så er vi ude af EU 31. oktober, lover premierminister det konservative landsmøde.

Uden at gå nærmere ind på, hvad det er for en aftale, som han tilbyder EU, så lover den britiske premierminister, Boris Johnson, i sin hovedtale på det konservative landsmøde, at Storbritannien er ude af det europæiske samarbejde 31. oktober

- Uanset hvad der sker, så er vi ude af EU 31. oktober, siger han.

Nordirland er den store hurdle.

Johnson taler om et "kompromis fra begge sider", hvor der ikke er toldkontrol "på eller nær ved Nordirlands grænse" til EU-landet Irland.

Alternativet er en no-deal - ingen aftale med EU.

- Et resultat som vi fuldt ud er klar til, siger han.

Men parlamentet har i sidste måned - med støtte fra 21 ekskluderede medlemmer af Det Konservative parti - vedtaget en lov, der betyder, at hvis Johnson ikke 19. oktober kan præsentere en aftale med EU, så skal han anmode EU om at få udsat datoen for den britiske udtræden.

Hans mest svidende bemærkninger fra talerstolen er da også rettet mod parlamentet.

- Hvis parlamentet var en skole, så ville den blive lukket af tilsynet, mente han til stor jubel fra de delegerede.

Avisen The Telegraph har fået indsigt i planen og skriver onsdag, at den britiske regering agter at søge om lov til at lade Nordirland forblive i et særligt forhold med Irland og resten af EU frem til 2025.

Dermed er problemet - ifølge Johnson - løst.

Den aftale, som tidligere premierminister Theresa May indgik med EU om den irske bagstopper, er overflødig. Det var den aftale, som skulle forhindre en hård grænse med toldkontrol og grænsevagter.

Med regeringens nye plan vil Nordirland forblive i store dele af EU's indre marked indtil 2025. Dog vil landet forlade EU's toldunion sammen med resten af Storbritannien.

Premierministerens kontor oplyser, at det er det sidste tilbud, som EU modtager.

EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker, vil tale i telefon med Johnson klokken 17.15 dansk tid, oplyser Junckers talskvinde ifølge AFP.

/ritzau/