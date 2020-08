Premierminister: Vores union er det mest fremragende politiske partnerskab, som verden nogensinde har set.

Premierminister Boris Johnson advarer mandag om, at Storbritannien vil blive svækket, hvis den union, som holder dets fire nationer sammen, bliver brudt.

Udtalelsen er den britiske regeringsleders seneste afvisning af den voksende bevægelse for skotsk uafhængighed.

Relationerne mellem de fire nationer - Skotland, Wales, Nordirland og England - er blevet svækket på grund af brexit og på grund af uenighed om, hvordan coronakrisen skal håndteres.

Det er navnlig forholdet mellem Skotland og England, som er belastet. Meningsmålinger viser, at der i dag er et lille flertal i Skotland for uafhængighed frem for at opretholde den 300 år gamle union med England.

- Storbritanniens union er for mig det mest fremragende politiske partnerskab, som verden nogensinde har set, siger Boris Johnson.

Han betegner det som en skam at miste "magten og magien ved denne union".

Senest, skotterne stemte om løsrivelse, var i 2014. 55 procent stemte imod, og 45 procent stemte for.

Boris Johnson mener derfor, at skotterne allerede har truffet deres valg.

Men Det Skotske Nationalparti, som styrer det delvist autonome Skotland, ønsker endnu en afstemning. Da alle briter i 2016 stemte om brexit, var der flertal blandt de skotske vælgere for at blive i EU.

Formelt trak Storbritannien sig ud af EU den 1. februar i år. Boris Johnson afviser rutinemæssigt en ny folkeafstemning om skotsk uafhængighed.

Johnson og andre ministre fra hans konservative regering har i den seneste tid besøgt Skotland flere gange. Her har de talt varmt for sammenholdet mellem Storbritanniens fire nationer.

/ritzau/Reuters