Lørdag åbner brevafstemningen for 160.000 britiske konservative partimedlemmer, der skal vælge en ny formand.

De to finalister i kampen om at afløse Theresa May som formand for Det Konservative Parti og dermed også som ny premierminister i Storbritannien var fredag i Skotland for at forsøge at kapre stemmer, inden afstemningen åbner lørdag.

160.000 medlemmer af Det Konservative Parti kan fra lørdag brevstemme om, hvem af Jeremy Hunt og Boris Johnson de mener skal udpeges som ny formand for partiet. Vinderen bliver udnævnt 23. juli og tager officielt over for Theresa May 24. juli.

Boris Johnson er ifølge bookmakerne favorit til at vinde posten, men i Skotland er de konservative medlemmer bekymrede.

Skotland har traditionelt set været et svært sted for De Konservative, der ikke har opnået flertal i landet siden 1950'erne.

Flere politikere i landet, herunder lederen af Skotlands Konservative Parti, Ruth Davidson, er bekymrede for, hvad der skal ske med Storbritannien, hvis briterne forlader EU uden en konkret plan 31. oktober.

Mens Jeremy Hunt også besøgte Skotland i sidste måned og sikrede sig støtte fra Ruth Davidson, var det Boris Johnsons første besøg i højlandet under valgkampen.

- Boris er en stor karakter. Han er meget populær i England, men han er en mere ukendt størrelse i Skotland, siger Craig Hoy, der er medlem af Det Skotske Konservative Parti og lokal rådmand i East Lothian, der ligger øst for hovedstaden Edinburgh.

- Han har meget arbejde foran sig i de kommende to uger. Og hvis han bliver valgt som premierminister, skal han sørge for at agere i Skotlands interesse, siger Craig Hoy.

En rådmand fra Edinburgh, Max Mitchell, har endnu ikke besluttet, hvem han vil stemme på. Ifølge ham er den vigtigste prioritet, at Skotland skal forblive en del af Storbritannien.

Samme holdning har den afgående premierminister, Theresa May.

I en tale i Edinburgh torsdag opfordrede May den kommende premierminister til at gøre alt for at bevare Storbritannien som union.

Flere nationalister har udset sig brexit som en mulighed for et nyt forsøg på at gøre Skotland selvstændigt.

Med et flertal på 55 procent stemte borgerne i Skotland for at blive i Storbritannien ved en folkeafstemning i 2014.

Skotlands førsteminister og leder af Det Skotske Nationalparti, Nicola Sturgeon, har udtalt, at hun vil have endnu en afstemning om skotsk uafhængighed inden 2021, hvis Storbritannien forlader EU 31. oktober i år.

Boris Johnson har tidligere sagt, at Storbritannien vil forlade EU 31. oktober ligegyldigt hvad.

Hunt derimod har udtalt, at han er parat til at udskyde udtrædelsen igen, hvis parterne er kommet tættere på en udtrædelsesaftale.

Johnson sagde dog i et interview med det skotske medie The Press and Journal, at det er meget usandsynligt, at Storbritannien vil forlade EU uden en aftale.

EU har slået fast, at der ikke kommer nye forhandlinger.

