Forsamlingsforbud på seks og kraftig begrænsning af sociale aktiviteter skal knække britisk smittekurve.

Den britiske premierminister, Boris Johnson, vil skærpe tiltag i de områder af Storbritannien, der er hårdest ramt af coronasmitten. Det siger han mandag i Underhuset.

- Jeg mener ikke, at vi har brug for en fuld nedlukning. Det vil ikke være den rette kurs, siger Johnson ifølge tv-stationen BBC.

En fuld nedlukning vil påvirke børns skolegang og ødelægge økonomien, tilføjer premierministeren.

Han vil i stedet inddele Storbritannien i tre risikoniveauer medium, høj og meget høj.

I de værst ramte områder skal pubberne lukke, og indbyggerne skal undgå at mødes indendørs eller i haver. Fitnesscentre, pubber og kasinoer lukker.

Indtil videre er det kun Merseyside-området i Liverpool, der er i denne kategori, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I de områder, hvor smittefaren vurderes at være "mellem" - det vil sige det meste af Storbritannien - skal pubberne lukke klokken 22. Der må ikke være flere end seks personer samlet.

I områder, der nu er på niveauet "høj", må man ikke omgås personer, man ikke bor sammen med.

Johnson slår fast, at smittetallene nu er højere end i marts, da der først blev lukket ned.

I dag er der flere coronapatienter på hospitalerne, end da Storbritannien lukkede samfundet ned i foråret, påpeger han.

- Vi kan ikke lade sundhedsvæsnet bukke under, når der er liv på spil, lyder det fra premierministeren.

De nye regler vil blive debatteret og stemt om, inden de efter planen skal træde i kraft onsdag.

Detailhandel, restauranter, skoler og universiteter vil forblive åbne over hele landet, siger premierministeren.

Han påpeger, at de kommende uger og måneder bliver afgørende i kampen mod coronavirusset.

Men han roser også briterne for at være blevet bedre til at bekæmpe virusset. Og at "ændre vores adfærd" har reddet menneskeliv, siger han.

Der er i stigende grad vrede i befolkningen over de tiltag, der skal hindre smitte.

I Underhuset får Johnson kritik fra både sine egne partifæller - som for nogles vedkommende ønsker skrappere tiltag, mens andre vil lade det være op til den enkelte borger - samt fra Labour-leder Keir Starmer.

Oppositionslederen havde gerne set skrappere tiltag og siger, at han er "dybt skeptisk over for, om regeringen faktisk har en plan for at få kontrol med virusset".

- Spørgsmålet er nu, om de tiltag, som premierministeren har meddelt, kan hive landet tilbage fra afgrunden, siger Starmer ifølge BBC.

Tal fra de britiske sundhedsmyndigheder viser, at især i den nordlige del af England og i enkelte områder i syd bliver virusset overført fra unge mennesker til de ældre, som er i risiko for at dø af smitten.

