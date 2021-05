Lovprogram om jobskabelse og styrkelse af sundhedssektor blev fremlagt i parlamentet af dronning Elizabeth.

Premierminister Boris Johnsson lover at takle ulighed og at løfte Storbritannien op med ny dynamik efter pandemien i et lovprogram, som tirsdag blev læst op i parlamentet af dronning Elizabeth.

Ved den traditionelle start på et nyt år i parlamentet var det ceremonielle nedtonet på grund af covid-19. Dronningen bar ikke den sædvanlige kåbe og krone, da hun præsenterede de lovudspil, som Johnsons konservative regering håber at få gennemført i det kommende parlamentsår.

Lovprogrammet omfattede store lovpakker om alt fra jobskabelse over styrkelse af sundhedssektoren til afbureaukratisering af den statslige administration.

Dronning Elizabeth blev kørt fra Buckingham Palace midt på dagen i bil fremfor i den traditionelle hestekaret. Det var første gang, at den britiske monark blev set ved en større offentlig begivenhed efter hendes mand, prins Philip, døde i sidste måned.

- Det er min regerings prioritet at sikre en national genopretning efter pandemien, så Storbritannien bliver stærkere, sundere og rigere end nogensinde før, hed det i programmet, som den 95-årige monark læste op for parlamentets overhus.

- For at opnå dette vil min regering sikre, at alle muligheder i alle dele af Storbritannien bliver udnyttet ved at støtte jobskabelser, virksomheder og økonomisk vækst, samtidig med, at vi tager os af de udfordringer, som pandemien har rejst for vores offentlige sektor.

I de 18 måneder, som er gået siden de konservatives store valgsejr, er Johnsons valgprogram blevet ændret kraftigt på grund af pandemien, som hans regering reagerede langsomt på, og som har kostet mange ressourcer.

Men i dag, hvor Storbritanniens vaccinationsprogram er langt foran mange andre landes, og hvor der er kun lav smitteudbredelse, er den 56-årige Johnson opsat på at få skabt momentum omkring sine oprindelige valgløfter og få lagt afstand til beskyldninger om nepotisme, hvor han skulle have givet særlige begunstigelser til nogle af sine venner.

- Krisen har på ingen måde mindsket regeringens ambitioner eller mod på at skabe forandringer. Vi har fået en historisk chance for at skabe forbedringer, sagde Johnson selv i parlamentet med henvisning til Storbritanniens udtræden af EU sidste år.

Han har dog indtil nu været ude af stand til at opfylde løfter fra 2016 om at sikre 350 millioner pund (over tre milliarder kroner) om ugen til sundhedssektoren.

/ritzau/Reuters