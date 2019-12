Labour har ført en politik, som gør, at terrorister som Usman Khan kan blive prøveløsladt, kritiserer Johnson.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil fængsle terrorister og smide nøglen væk.

Det siger han i et interview med den britiske avis The Sunday Times, efter at han lørdag aften bebudede nye antiterrorlove.

Hvis Det Konservative Parti vinder det britiske parlamentsvalg 12. december, lover Johnson således, at terrorister vil komme til at afsone hele deres straf og ikke længere være berettiget til tidlig prøveløsladelse.

Ifølge Boris Johnson skal dømte terrorister tilbringe mindst 14 år bag tremmer.

Johnsons udtalelse kommer i kølvandet på et knivangreb på London Bridge fredag eftermiddag. Her nåede den 28-årige Usman Khan at dræbe en mand og en kvinde og såre tre andre personer, inden en betjent skød og dræbte ham på broen.

Khan, der var britisk statsborger af pakistansk herkomst, var en gammel kending af politiet og domstolene i Storbritannien. Han blev i 2012 dømt for terrorisme sammen med otte andre radikale islamister.

Hvis det stod til dommeren, der dømte ham i 2012, skulle Khan aldrig have haft muligheden for at udføre en ny terrorhandling. For han ville "forblive en betydelig risiko for offentligheden" selv efter en langvarig fængselsstraf, udtalte dommeren dengang ifølge avisen The Sun.

Khan blev idømt fængsel på ubestemt tid. Han måtte først løslades, når man vurderede, at han ikke længere var til fare for andre.

Det blev året efter ændret til 16 års fængsel med mulighed for prøveløsladelse efter otte år.

I december sidste år blev han prøveløsladt og udstyret med elektronisk fodlænke.

Omstændighederne omkring Usman Khans prøveløsladelse har vakt politisk ramaskrig i Storbritannien kort før valget. Labours leder, Jeremy Corbyn, har stemplet løsladelsen som "en komplet katastrofe" og opfordret til en "meget grundig undersøgelse".

Imens beskylder premierminister Boris Johnson tidligere Labour-regeringer for at føre en politik, som gør, at farlige kriminelle som Khan kan blive prøveløsladt.

- Disse kriminelle må afsone hver eneste dag af deres straf - uden undtagelse, siger Johnson til The Sunday Times.

I øjeblikket er 70 dømte terrorister prøveløsladt fra britiske fængsler. Denne ordning lover Johnson at sætte en stopper for, hvis han vinder valget.

/ritzau/